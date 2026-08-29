民調顯現領先趨勢 蘇巧慧：平常心看待 展現執行力讓新北升級

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天出席市議員鄭宇恩舉辦的新北市小英之友會公益捐血活動。面對媒體關心最新民調顯示其支持度拉近並展現領先優勢，以及藍營選情分析與對手同台等議題，蘇巧慧表示，無論數據起伏皆以平常心看待，她強調團隊始終尊重專業民調，絕不因領先而嘲諷對手，亦不因落後而攻擊民調，將把各項資料視為重要參考依據。

針對民調呈現向上攀升的趨勢，蘇巧慧表達誠摯感謝。她指出，這代表有越來越多市民認同其政見與過去累積的施政成績。面對選戰最後階段，蘇巧慧強調，將持續帶著正面、陽光的態度走訪新北各個角落，讓廣大市民深入瞭解新世代團隊的努力與堅定決心。

蘇巧慧談到，自身行程緊湊且扎實，今天一早即前往五股、林口與新北市長侯友宜視察交通改善工程，隨後趕赴淡水參與公益活動，後續更規劃前往八里、蘆洲、板橋及金山等地。在倒數關鍵時期，她將把握每一分每一秒，跨越地域接觸更多民眾，傳遞誠意與抱負，期盼推動城市全面升級。

此外，蘇巧慧表示已集結36位市議員參選人組成新世代團隊，展現強大的執行力、溝通力、創造力與照顧市民的能力。她期許以陽光積極的作風，帶領新北市迎向全新的時代發展。