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陳亭妃發聲護陳幸妤 轟翁曉玲「何苦傷害保護小孩的媽媽」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
媒體詢問名嘴說她要角逐立委，陳幸妤說「我沒有，我不要、我不要，我真的就是牙醫，我對政治一點興趣都沒有」，並說她是想要投陳亭妃。聯合報系資料照
媒體詢問名嘴說她要角逐立委，陳幸妤說「我沒有，我不要、我不要，我真的就是牙醫，我對政治一點興趣都沒有」，並說她是想要投陳亭妃。聯合報系資料照

前總統陳水扁女兒陳幸妤近日接受媒體訪問時表示自己「對政治沒有興趣」，但話鋒一轉直言「但是我是想投陳亭妃啦！」相關言論引發網路熱議，也讓一向被視為「陸戰大於空戰」的民進黨台南市長參選人陳亭妃網路聲量瞬間升溫。

2026九合一選舉

陳亭妃第一時間透過社群發文感謝陳幸妤的支持，會好好珍惜這一份支持，繼續為台南打拚。同時也要「替幸妤加油！覺得幸妤非常驕傲，可以栽培出三個非常優秀的寶貝，最難得的是幸妤可以保有永遠的真性情，永遠做自己喜歡做的事」。 該篇貼文已有2.9萬網友按讚，許多人留言陳醫師說「我會投陳亭妃」，他們也會投陳亭妃，成了最強拉票機 。

對於國民黨立委翁曉玲批評陳幸妤一事，陳亭妃再發聲替陳幸妤抱不平。陳亭妃表示，「翁曉玲妳也是女性，何必為了蹭熱度，來傷害一位完全不認識妳的女性朋友呢？」她說，大家狂傳相關言論，讓她更加不捨陳幸妤，「一個對政治沒有興趣，連翁曉玲是誰都不知道的人，為什麼會莫名其妙中『翁曉玲』的槍呢？」

陳亭妃指出，陳幸妤為了保護自己的小孩，展現的是媽媽的本能，「何錯之有？」她質疑，為何翁曉玲要用「扁家就是愛錢」這樣的話，去傷害一位「為母則強」的媽媽。

陳亭妃進一步表示，陳幸妤只是要追回合法贈與給自己小孩的錢，認為翁曉玲「真的不用這麼迫不及待地傷害」一位對政治毫無興趣、甚至根本不知道「翁曉玲」是誰的陳幸妤。

陳亭妃強調，女性何苦為難女性，不要因政治話題或網路聲量，將無關政治的陳幸妤捲入不必要的攻防。

陳幸妤 陳亭妃 翁曉玲 2026九合一選舉 台南市選舉

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