竹北藍白合破局！徐欣瑩喊相忍顧大局 邱臣遠：這大局是誰的大局？

竹北市長藍白合破局，立委徐欣瑩透過辦公室發言人徐維遠回應「相忍顧大局」，民眾黨主席黃國昌強調將全力輔選民眾黨推出最優秀的竹北市長參選人邱臣遠。邱臣遠則回應「我不曉得這個大局是誰的大局」，支持者情緒確實「爆表」，呼籲所有支持藍白合作的選民，在竹北市長選舉「集中選票」，支持民眾黨提名的邱臣遠。

黃國昌表示「未來將秉持著初衷、持續的努力」。至於未來藍白之間是否還有合作空間？黃國昌表示，接下來民眾黨將專注在竹北這邊，全力輔選最優秀的竹北市長參選人邱臣遠。

對於外界擔心藍白合作破局恐造成「一屍五命」，黃國昌認為「相關說法有些過度評論」，與國民黨在其他縣市的合作目前都很順利，也沒出現問題，「新竹縣跟竹北市的事情，就留在新竹縣跟竹北市」。民眾黨在其他地方仍會「說到做到」，對答應過的事情、做過的承諾，都會盡全力努力。

邱臣遠則表示，昨天記者會後，支持者情緒確實「爆表」，但民眾黨仍遵從黃國昌指示，希望不要外溢到其他縣市。不過，邱臣遠直言，從參選人的角度「如人飲水，冷暖自知」，並以「我本將心照明月，奈何明月照溝渠」形容心情。他呼籲所有支持藍白合作的選民，在竹北市長選舉「集中選票」，支持民眾黨提名的邱臣遠。

是否會繼續支持國民黨新竹縣長部分？邱臣遠說，目前能量有限，就把竹北市長選戰打好，他會堅持到底來贏得勝選。

針對國民黨主席鄭麗文昨天回應「感謝民眾黨的理解」，邱臣遠直言「我不瞭解到底是要理解什麼」，至於徐欣瑩則呼籲「以大局為重」，邱臣遠說「我也不曉得這個大局是誰的大局」。

邱臣遠並替黃國昌喊話，指黃國昌半年多來已不下10次進行溝通協調、公開喊話及政黨協議溝通，展現高度誠意，也承受不少委屈與壓力。他強調，自己會堅持到底、打好竹北市長選戰，並力拚勝選。

民眾黨主席黃國昌今天到竹北參加由竹北市長參選人邱臣遠舉辦的玩水活動。記者郭政芬／攝影