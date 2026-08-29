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北市吸煙區挨轟...蔣萬安提高雄建設反擊 賴瑞隆酸：不是要選高雄議員

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆表示，台北市長蔣萬安面對的是台北市政問題，卻又牽扯高雄。圖／聯合報系資料照
民進黨高雄市長參選人、立委賴瑞隆表示，台北市長蔣萬安面對的是台北市政問題，卻又牽扯高雄。圖／聯合報系資料照

台北市吸菸區爭議持續，台北市長蔣萬安昨面對民進黨議員質疑吸菸區蓋了又拆浪費公帑時，批高雄市的九如橋花5億元、前鎮漁港改建變81億。民進黨立委、高雄市長參選人賴瑞隆表示，蔣萬安面對的是台北市政問題，卻又牽扯高雄。賴更酸蔣「不是要選高雄市議員。」

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賴瑞隆表示，高雄過去作為工業城市，長期支撐全台灣的經濟發展，但過去國民黨執政時期，長期存在重北輕南的問題，直到近年民進黨執政後，高雄在各項建設才有長足進步。但這次「財劃法」的修法，又再次看到重北輕南的情況。

賴瑞隆說，蔣萬安近期在面對台北市政問題、接受台北市議員質詢時，出現問A答B。不只是回答的內容有錯誤，更進一步用錯誤資訊誤導、抹黑、攻擊高雄，非常不恰當。

賴瑞隆強調，漁業署對於前鎮漁港的相關建設，已多次說明，前鎮漁港每年創造超過300億的經濟產值，連帶帶動周邊相關產業超過千億元，也長期為台灣賺取大量外匯，是高雄、甚至是全台灣非常重要的產業基地。但過去長期重北輕南情況下，並沒有獲足夠建設，後來行政院前院長蘇貞昌認為應一次到位、全面性的改建，才進一步擴大整體建設規模。

賴瑞隆指出，過去國民黨立委徐巧芯也曾用揶揄方式攻擊前鎮漁港的建設，現在蔣萬安面對的是台北自己的市政問題，卻又把高雄牽扯進來，用錯誤的方式連結、誤導，甚至藉此攻擊高雄。蔣萬安現在是台北市長，要爭取台北市長一職，不是要選高雄市議員，面對台北市政問題，應誠實面對，而不是牽扯高雄，更不應用錯誤資訊影響高雄的建設。

賴瑞隆也呼籲國民黨立委柯志恩，指出柯現在正在選高雄市長，先前「財劃法」修法，已讓高雄短少200億元，現在蔣萬安又用錯誤資訊攻擊高雄的前鎮漁港，「請問柯志恩委員要站在台北那邊，還是站在高雄這邊、替高雄發聲？」如果選擇遵從黨意，而沒有站在高雄的角度思考，高雄人不會接受這樣的市長人選。

蔣萬安 高雄 議員 2026九合一選舉

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