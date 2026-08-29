快訊

外表開朗熱情！3星座獨處時反差超大 笑容背後藏著脆弱一面

政院設「水及流域永續推動小組」拚承洪韌性！僅開一次會挨批打假球

中職／洲際大螢幕直播投捕畫面惹議！悍將向聯盟嚴正抗議

聽新聞
0:00 / 0:00

影／蘇巧慧也在場 侯友宜：會跟四川兄弟一起加油、接棒

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導
新北市長侯友宜（右二）上午視察國道1號五股交流道改善工程，民進黨市長參選人蘇巧慧（左一）也到場參加。記者林昭彰／攝影
新北市長侯友宜（右二）上午視察國道1號五股交流道改善工程，民進黨市長參選人蘇巧慧（左一）也到場參加。記者林昭彰／攝影

新北市長侯友宜上午被媒體問到關於昨天有1份引發爭議的民調，顯示民進黨市長參選人蘇巧慧超車國民黨李四川5.6個百分點，他笑著回答：「四川兄弟啊！面對這場選戰穩紮穩打，我們會一起加油、一起努力！」

2026九合一選舉

侯友宜是在視察國道1號五股交流道改善工程時受訪，蘇巧慧也在現場，只是不知道她有沒有聽見侯友宜的回應。

這份民調昨天由年代民調中心公布，主要爭議指李四川落後且有 44.9% 民眾同意新北「換黨做做看」，因與近期多數民調結果顯示李四川微幅領先的趨勢相反，引發廣泛討論、被強烈質疑抽樣扭曲過於嚴重。

侯友宜暱稱李四川是好兄弟、好朋友，且他是1個能做事、會做事，也對未來新北市的規畫有很好的願景。「我們四川，自己的好朋友，也當過新北市和台北市的副市長，我相信對雙北都非常的清楚，我們一起加油、一起努力，為新北市的願景能夠一棒接一棒做得更好」。

新北市長侯友宜（中）上午被媒體問到關於昨天有1份引發爭議的民調，顯示民進黨市長參選人蘇巧慧超車國民黨李四川5.6個百分點，他笑著回答：「四川兄弟啊！面對這場選戰穩紮穩打，我們會一起加油、一起努力！」記者林昭彰／攝影
新北市長侯友宜（中）上午被媒體問到關於昨天有1份引發爭議的民調，顯示民進黨市長參選人蘇巧慧超車國民黨李四川5.6個百分點，他笑著回答：「四川兄弟啊！面對這場選戰穩紮穩打，我們會一起加油、一起努力！」記者林昭彰／攝影

侯友宜 蘇巧慧 四川 李四川 2026九合一選舉

延伸閱讀

影／永平國小全新彩色跑道啟用 新北首座立體共構校園設地下接送區

竹北藍白合破局 鄭麗文：選情特殊、雙方有不同評估

影／竹北藍白合破局 柯文哲：政治講誠信「怕宜蘭、新北也出問題」

中職／2本土投手7局好投由兄弟勝出 平野惠一讚：非常精彩

相關新聞

孫文學校新北市長選戰AI推估 李四川51.31%領先 與蘇巧慧差距縮小

孫文學校AI民意與數據研究中心今日公布「2026新北市長選舉第二波結構傾向推估」。最新分析顯示，在李四川與蘇巧慧兩人對決情況下，李四川推估支持度為51.31%，蘇巧慧為48.69%，李四川仍居領先，雙方差距則由第一波的6.45個百分點縮小至2.61個百分點。

民眾黨2位主席批國民黨違反合作默契 新北小草炸鍋

針對民眾黨主席黃國昌在竹北批評國民黨違反藍白合作默契，創黨主席柯文哲亦直言「接下來宜蘭、新北也會出問題」。白營新北市黨部主委周台竹表示，竹北的情況令人遺憾，一定會有不良影響，相信兩黨中央有意願化解危機，目前新北仍全力助選李四川。基層支持者則炸鍋。

影／蘇巧慧也在場 侯友宜：會跟四川兄弟一起加油、接棒

新北市長侯友宜上午被媒體問到關於昨天有1份引發爭議的民調，顯示民進黨市長參選人蘇巧慧超車國民黨李四川5.6個百分點，他笑著回答：「四川兄弟啊！面對這場選戰穩紮穩打，我們會一起加油、一起努力！」

影／與蘇巧慧民調互有領先 李四川強調最重要還是跑遍29區

選舉倒數三個月，近日陸續有媒體公布新北市長民調，國民黨李四川與蘇巧慧互有領先，今李四川至新店出席市議員陳儀君市政說明會受訪表示，兩份不同結果民調都會當參考，最重要的他還是跑遍29區，傾聽所有鄉親心聲，提出好的政策，了解還有哪一些問題須解決，若年底當上市長可馬上實施。

竹北破局不影響宜蘭藍白合 陳琬惠1日陪同吳宗憲登記

竹北市長選舉藍白合宣告破局，將各推人選，外界關心宜蘭縣長選舉是否生變。國民黨縣黨部今天宣布，藍白共推的縣長參選人吳宗憲將於1日上午辦理登記，屆時白營的陳琬惠及議長張勝德都會陪同，展現藍白成功整合迎戰選舉。

影／沈伯洋下單挺庇護工場 酸蔣萬安站隊翁曉玲是個人自由

總統府原訂向庇護工場採購中秋禮盒，因國務機要費遭藍白刪凍而取消。民進黨台北市長參選人沈伯洋今天上午到東湖五分市場拜票，受訪時被問到日前向庇護工場下單10萬元禮盒一事表示，原本就有購買規劃，也希望藉此呼籲大家平時多支持庇護工場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。