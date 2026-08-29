影／蘇巧慧也在場 侯友宜：會跟四川兄弟一起加油、接棒

新北市長侯友宜上午被媒體問到關於昨天有1份引發爭議的民調，顯示民進黨市長參選人蘇巧慧超車國民黨李四川5.6個百分點，他笑著回答：「四川兄弟啊！面對這場選戰穩紮穩打，我們會一起加油、一起努力！」

侯友宜是在視察國道1號五股交流道改善工程時受訪，蘇巧慧也在現場，只是不知道她有沒有聽見侯友宜的回應。

這份民調昨天由年代民調中心公布，主要爭議指李四川落後且有 44.9% 民眾同意新北「換黨做做看」，因與近期多數民調結果顯示李四川微幅領先的趨勢相反，引發廣泛討論、被強烈質疑抽樣扭曲過於嚴重。

侯友宜暱稱李四川是好兄弟、好朋友，且他是1個能做事、會做事，也對未來新北市的規畫有很好的願景。「我們四川，自己的好朋友，也當過新北市和台北市的副市長，我相信對雙北都非常的清楚，我們一起加油、一起努力，為新北市的願景能夠一棒接一棒做得更好」。