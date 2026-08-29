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不只拚陸戰！高雄政二代空戰較勁 許采蓁居冠、黃韻涵緊追

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄政二代空戰力大體檢。圖／和捷關鍵資訊提供
高雄政二代空戰力大體檢。圖／和捷關鍵資訊提供

地方選舉過去講究「陸戰」，如今「空戰」也被視為衡量實力的指標。隨著高雄選戰升溫，一項數據調查，社群媒體互動上，國民黨議員許采蓁以3.69％討論率、互動居冠，議員參選人黃韻涵以2.99％居次，民進黨議員黃文志2.69％排名其後，3位政二代力拚突圍外，也凸顯網路聲量成觀察選情的風向球。

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和捷關鍵資訊公布一項數據，統計今年4月1日至8月14日高雄政二代臉書粉專數據，以粉專經營超過3年、追蹤人數逾5000人的參選人為主要樣本。

結果顯示，議員許采蓁以3.69％討論率居冠，平均每篇貼文獲得逾2360個讚、近120則留言，5項互動指標均拿下第一，空戰表現最為突出。

黃韻涵以2.99％討論率緊追在後，統計期間發文164篇，平均每篇獲得628個讚；黃文志以2.69％居後。若比發文火力，無黨籍候選人張騏晟197篇最多，湯詠瑜也有175篇，靠密集曝光爭搶選民注意力。

調查亦觀察，陳冠宇、李振豪及陳琳潔等3位參選議員的新人，陳冠宇今年8月7日才發布首篇貼文，一周內發文11則、平均按讚585讚；李振豪發文65則、平均獲得196讚；陳琳潔發文135則、平均獲得204讚。

雖然新人擁有高討論率，但FB粉專專頁成立時間尚短、粉絲基數過小，不具備長期統計與客觀比較的參考價值，故未列入正式榜單中。

高雄大學社會網絡創新中心營運長楊書成分析，政治人物容易迷信粉絲基數，若長期只發布行程、政令宣導或制式節慶賀文，缺乏議題設定及情感連結，即使粉絲數漂亮，可能逐漸成為「沉睡粉專」。

楊書成說，對政二代來說，父執輩留下的服務網絡、地方人脈與組織基本盤可以接手，但網路上的認同卻很難直接「世襲」。

楊書成認為，許采蓁、黃韻涵與黃文志等人能維持較高討論率，關鍵在於議題設定與情感共鳴，當粉專貼文能形成討論，才有機會跨出傳統支持者同溫層，接觸更多中間及年輕選民。

長期關注社群平台的和捷關鍵資訊經理游雅智也指出，許采蓁、黃韻涵、黃文志、張騏晟、湯詠瑜與蘇致榮等人，以發文量、高頻曝光及高度討論率維持用戶黏著。

游雅智提醒，演算法相當現實，缺乏互動的帳號觸及會降低，若仍把粉專當成電子行程表，不願經營留言、回應議題，粉絲數再高，到了選戰最後關頭未必能形成有效聲量。

游雅智說，網路聲量不能直接跟選票劃上等號，但拓展票源也是實力一環，在基本盤逐漸固定、選情愈來愈重視中間選民與年輕票的年代，空戰重要性也不可忽視。

國民黨市議員參選人黃韻涵也擁有不小網路聲量。圖／取自黃韻涵臉書
國民黨市議員參選人黃韻涵也擁有不小網路聲量。圖／取自黃韻涵臉書

高雄大學社會網絡創新中心營運長楊書成擅長社群媒體分析。圖／和捷關鍵資訊提供
高雄大學社會網絡創新中心營運長楊書成擅長社群媒體分析。圖／和捷關鍵資訊提供

和捷關鍵資訊經理游雅智長期觀注社群平台經營及數據變化。圖／和捷關鍵資訊提供
和捷關鍵資訊經理游雅智長期觀注社群平台經營及數據變化。圖／和捷關鍵資訊提供

國民黨市議員許采蓁社群媒體互動上，與選民互動頻率高。圖／取自許采蓁臉書
國民黨市議員許采蓁社群媒體互動上，與選民互動頻率高。圖／取自許采蓁臉書

民進黨市議員黃文志在社群媒體經營相當積極。圖／取自黃文志臉書
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