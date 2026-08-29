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蔡英文深夜發文籲社安網補漏 沈伯洋曝「小英總統心情」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）上午到東湖五分市場拜票，攤商豎起大拇指表達對他的支持。記者余承翰／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）上午到東湖五分市場拜票，攤商豎起大拇指表達對他的支持。記者余承翰／攝影

台北市一名10歲女童遭性猥褻未安置，前總統蔡英文昨深夜發文呼籲把社會安全網漏洞補起來，民進黨台北市長參選人沈伯洋今表示，北市府不做制度改善，一般人看不下去，卻把社工推到底第一線，小英總統一定也是一樣的心情。

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北市的10歲女童母親疑在家從事性交易，導致她長期被母親客人多次性猥褻，240天未被安置，甚至出現自殘行為。前總統蔡英文昨深夜發聲，表示「心裡很難過」，盼社會安全網持續檢討，把漏洞補起來。

沈伯洋上午到內湖五分市場拜票受訪，針對蔡英文發文關注北市的10歲女童案件，沈伯洋指出，這件事情他先不講個案，因為必須要講這幾年以來，兒虐案件愈來愈多，有一大類是屬於跟托育相關，有一大類屬於家庭內暴力。

他說，跟托育相關的，其實北市府在稽查上，一直都沒有辦法做好，不然就不會每一次都說有掌握，又一直爆發，這次跟家庭有關的事，比較令人痛心的是，明明是一個制度性、安置量能之類的，這是在制度端要解決，市政府現在卻把社工推到第一線。

沈伯洋表示，明明他們在講的都不是社工，講的是制度要怎麼改善，北市社會局的標準是什麼？市府卻一直把社工推到第一線，造成這種弱弱相殘，這樣的政治操作方式，他絕對不能夠忍受。

媒體也問，對於蔡英文的發文，是在助攻？沈伯洋認為，小英總統跟他一樣，都是因為看不下去這些事情，認為明明制度應該要改善，但好幾年以前，就很多人在提出，也是議員在質詢時不斷提出的事，為什麼今天都做不到制度的改善。

沈伯洋說，這種事情發生時，卻把社工推到底第一線，他相信這不是只有這個，一般人看不下去，小英總統一定也是一樣的心情，這也是為什麼她會發文的原因。

北市社會局指出，兒少保護是一項持續評估、滾動修正的專業工作，並非僅依單一事件或單一時間點決定處遇措施。社會局啟動安置，是基於「兒少最佳利益」及專業親職能力與安全評估，並透過中央衛福部的兒少保護安全評估（SDM）機制，進行最妥適的安排。

社會局表示，相關評估依據包括一、兒少心理健康照顧與安置需求；二、照顧者保護能力與防護網絡受限。經社工持續溝通，案母已同意配合社政單位進行安置。

另外，社會局考量近期面對鄰里壓力等多重因素，現有保護措施已不足以減輕案主心理壓力及安全風險；加上本案受到媒體及網路高度關注，周邊目前已無合宜且具保護功能的安全網絡成員，難以維護案主身心安全，經社工及專業團隊審慎評估後，決定定啟動安置作業。

民進黨台北市長參選人沈伯洋（右二）上午到東湖五分市場拜票，親切地拿著手機與支持者自拍。記者余承翰／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋（右二）上午到東湖五分市場拜票，親切地拿著手機與支持者自拍。記者余承翰／攝影

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