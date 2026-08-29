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影／與蘇巧慧民調互有領先 李四川強調最重要還是跑遍29區
選舉倒數三個月，近日陸續有媒體公布新北市長民調，國民黨李四川與蘇巧慧互有領先，今李四川至新店出席市議員陳儀君市政說明會受訪表示，兩份不同結果民調都會當參考，最重要的他還是跑遍29區，傾聽所有鄉親心聲，提出好的政策，了解還有哪一些問題須解決，若年底當上市長可馬上實施。
2026九合一選舉
今有媒體提問李四川，近日與蘇巧慧民調互有領先，是否有新的選戰策略，李四川回應，民調都會參考，持續勤跑29區聆聽鄉親心聲。
另昨天李四川再度與侯友宜市長同台，侯市長指過去長期與李四川在市府並肩作戰推動各項政策，更稱「李四川要上場」。李四川說，謝謝侯市長的支持，過去他們兩人都在朱立倫市長時期當副市長，對於治安部分，除警政須走在前面，針對有吸毒賭場等違法場所，會透過工務、城鄉等跨局處執行斷水斷電，讓治安死角的問題能夠一起解決，侯市長所稱的是所有市政是一個團隊，不管是警察、工務或城鄉，需要整個市政團隊一起解決問題。
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