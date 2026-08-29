竹北破局不影響宜蘭藍白合 陳琬惠1日陪同吳宗憲登記

竹北市長選舉藍白合宣告破局，將各推人選，外界關心宜蘭縣長選舉是否生變。國民黨縣黨部今天宣布，藍白共推的縣長參選人吳宗憲將於1日上午辦理登記，屆時白營的陳琬惠及議長張勝德都會陪同，展現藍白成功整合迎戰選舉。

吳宗憲先在黨內初選民調險勝張勝德，再在藍白民調勝過民眾黨徵召的陳琬惠，獲藍白共推參選縣長，迎戰綠營林國漳，但因竹北破局，柯文哲昨說，「怕宜蘭、新北也出問題」。

藍黨部今天表示，吳宗憲將於9月1日上午11時15分到縣選委會正式辦理參選登記，預告陳琬惠、張勝德都會陪同，展現藍白兩黨在宜蘭的團結與合作，也象徵在野陣營完成整合，正式迎戰年底縣長選舉。

吳宗憲陣營表示，核心精神就是「團結、合作、勝選」，曾是對手的陳琬惠如今擔任他的競選總部指導委員會主委，１日會陪同登記，展現藍白合已是實際行動；也感謝張勝德初選落敗後展現大器與風範，多次為他站台，還會親自陪同登記。

竹北破局後，陳琬惠今天表示，她與吳宗憲經過民主程序完成藍白整合，一直以來信守承諾，遺憾竹北破局，她仍會讓宜蘭的藍白合往前推進。

國民黨縣黨部表示，宜蘭未來需要更多「衝勁、拚勁、合作動能」，邀請支持者1日吳宗憲登記時，共同前往支持與見證，凝聚團結力量也展現民意作後盾。