孫文學校新北市長選戰AI推估 李四川51.31%領先 與蘇巧慧差距縮小

孫文學校AI民意與數據研究中心今日公布「2026新北市長選舉第二波結構傾向推估」。最新分析顯示，在李四川與蘇巧慧兩人對決情況下，李四川推估支持度為51.31%，蘇巧慧為48.69%，李四川仍居領先，雙方差距則由第一波的6.45個百分點縮小至2.61個百分點。

孫文學校8月26日公布第一波AI分析時，李四川為53.23%、蘇巧慧46.77%。第二波加入ETtoday民調雲及年代民調中心兩份8月最新調查後，以完全相同的計算方式重新估算，結果顯示蘇巧慧與李四川的距離明顯拉近。

新北29個行政區中，目前仍有15個行政區由李四川取得過半優勢，蘇巧慧則為14區。其中李四川較具優勢的地區包括烏來、新店、永和、中和及瑞芳。依模型推估，李四川在烏來約64.7%、新店約63.9%、永和約62.0%、中和約58.5%、瑞芳約56.2%，顯示在部分傳統政治結構較有利的區域，李四川仍具有明顯基本盤優勢。

此外，本次採用的7份公開民調當中，仍有5份顯示李四川領先、2份顯示蘇巧慧領先。因此目前最合理的解讀，仍然是「李四川小幅領先」，而不是雙方已經出現領先者交換。

第一波1032個里中，李四川在568里取得過半優勢，蘇巧慧為464里；第二波則變成蘇巧慧572里、李四川460里，蘇巧慧在領先里數上首次超過李四川。

蘇巧慧領先的部分地區包含人口較少的東北角、山區及部分老市鎮；李四川則仍掌握若干人口較大的都會型里。因此，即使蘇巧慧領先里數較多，全市選票加總後目前仍由李四川51.31%領先。

第二波變化是板橋、泰山與土城。這三個行政區第一波原本就接近五五波，加入最新民調後，第二波改由蘇巧慧取得些微領先。其中人口規模龐大的板橋尤其值得觀察。如果整體支持度再向李四川方向移動，這些目前剛跨過五成的行政區，也可能很快再度改變領先者。

研究中心表示，目前新北1032個里中，有277個里落在雙方47%至53%的高度競爭範圍，顯示這場選舉仍有相當多地區處於拉鋸狀態。

研究中心表示，第二波另一個必須同時呈現的現象，是各家民調的結果反而比第一波更加分歧。第一波5份民調彼此最高與最低相差4.42個百分點；第二波7份民調的差距擴大到8.29個百分點。尤其最新年代民調的結果較其他調查明顯偏向蘇巧慧，也使整體民調差距進一步擴大。第二波雖顯示蘇巧慧追近，但仍缺乏足夠資料證明已經形成穩定趨勢，還需要下一份、甚至更多最新民調加以確認。

研究中心表示，現在同時存在兩個事實：第一，李四川仍然領先；第二，蘇巧慧確實正在逼近。少講任何一個，都無法完整描述目前的新北選情。

研究中心表示，目前李四川以51.31%保持領先，仍掌握15個行政區，並在新店、永和、烏來等地擁有明顯優勢；另一方面，蘇巧慧已經把全市差距縮小到2.61個百分點，並在板橋、土城、泰山等原本接近五五波的地區取得些微領先。選情可以概括為：「李四川仍站在領先的一側，並保有若干重要區域優勢；蘇巧慧則明顯縮小差距，使選戰由原先較清楚的李四川領先，進一步進入高度競爭。」