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影／沈伯洋下單挺庇護工場 酸蔣萬安站隊翁曉玲是個人自由
總統府原訂向庇護工場採購中秋禮盒，因國務機要費遭藍白刪凍而取消。民進黨台北市長參選人沈伯洋今天上午到東湖五分市場拜票，受訪時被問到日前向庇護工場下單10萬元禮盒一事表示，原本就有購買規劃，也希望藉此呼籲大家平時多支持庇護工場。
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沈伯洋表示，昨天購買的並非中秋禮盒，而是平常就能購買的產品，包括水果乾、堅果、茶類及爆米花等，希望大家除了節慶送禮，也能在平時多多支持庇護工場。
針對蔣萬安選擇站在國民黨立委翁曉玲一方，沈伯洋表示，這是蔣萬安個人的自由，但他認為蔣萬安其實可以事前做更多事情。
沈伯洋指出，當時就曾呼籲蔣萬安向國民黨立委表達投票時不支持刪減相關經費，「弱勢應該要保護，在投票時候不要跟著翁曉玲投，這件事情就不會發生了」。他認為，蔣萬安所說的「更有智慧的做法」，其實就是應該在事前採取行動。
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