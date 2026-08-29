柯文哲彰化二林掃街拜票指著身邊的她 強調「要選舉的人不是我」

台灣民眾黨創黨主席柯文哲今到彰化縣，第一站抵達二林鎮為黨提名縣議員參選人洪雅婷掃街拜票，很多柯粉主動要求合影，也有主動上前打氣「阿伯加油！」和高呼「阿伯凍蒜」，柯文哲微笑接受但不忘強調「要選舉的不是我，是她洪雅婷。」

洪雅婷和助選志工帶柯文哲走進二林鎮第一市場，市場外圍攤販較少，有攤販說「怎麼今天來？中元普度剛過沒什麼人。」仍有禮貌跟柯文哲打招呼說早安，並收下洪雅婷的口罩。一名農民攔路陳情，指稱附近一排灌排溝因閘門沒開，雨水迴堵造成兩側農田淹水，農作物全泡湯，要求柯文哲帶人和他一起去看，助選志工另派人員和農民看灌溉溝，讓柯文哲和洪雅婷繼續拜票行程。

走進第一市場購物民眾很多，面對柯粉要求「阿伯可以拍照嗎？」柯文哲都笑著答應，有商家和民眾喊「阿伯凍蒜」，柯文哲趕快澄清「要選舉的不是我」，然後指著身邊洪雅婷的背心上面姓名，「是她洪雅婷要選縣議員」。也有柯粉熱情說「我們台灣不能倒，阿伯一定要堅強、要加油。」柯文哲微笑點頭道謝。

走到縣定古蹟二林仁和宮，管委會主委蘇福森等幹部迎接柯文哲、洪雅婷、民眾黨不分區立法委員王安祥等人，眾人持香向「仁和媽」祈福後，柯文哲等人到仁和宮媽祖會館喝茶片刻即搭車轉往彰化市進行下一個行程。

民眾黨創黨主席柯文哲擺出招牌姿勢看黨提名縣議員參選人洪雅婷的選舉看板。記者簡慧珍／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲今到彰化縣二林鎮第一市場為黨提名縣議員參選人洪雅婷拜票。記者簡慧珍／攝影