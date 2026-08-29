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竹北藍白合破局 宜蘭持續推進小草怒喊「有白投白、沒白不投」

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
藍白在宜蘭縣長選舉成功整合，民眾黨陳琬惠（左）持續出席國民黨吳宗憲的競選活動力挺，竹北破局後，她強調會信守承諾持續推進藍白合。聯合報系資料照
藍白在宜蘭縣長選舉成功整合，民眾黨陳琬惠（左）持續出席國民黨吳宗憲的競選活動力挺，竹北破局後，她強調會信守承諾持續推進藍白合。聯合報系資料照

竹北藍白合破局，白營批評國民黨違反合作默契，直言宜蘭、新北也會出問題。民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠今天照常出席國民黨縣長參選人吳宗憲懇託會，她說，自己是成熟的政治工作者，會信守承諾讓藍白整合繼續往前走，但也坦言此事已引發小草群騷動；有小草表明「選區有白投白，沒白不投」。

2026九合一選舉

竹北破局後，陳琬惠昨透過臉書表達「宜蘭無需擔心，我是一位成熟的政治工作者」，今天進一步說明，她和吳宗憲是經過民主程序完成藍白整合，一直以來信守承諾，遺憾竹北破局，她仍會讓宜蘭的藍白合往前推進。

她直言，竹北狀況是「不守信用的人造成的結果」，不應該懲罰信守承諾的人，並說若從頭到尾就是因為徐欣瑩而破局，「那徐真的要負很大的責任」。

陳琬惠說，藍白整合會繼續往前走，她今天仍照常出席吳的懇託會，但坦言確實憂心基層支持群眾的反應，還在持續觀察，竹北破局消息一出，發現小草的投票態度轉為觀望，部分支持者出來投票的意願確實受到影響，這些情緒需要一點時間來消化。

「我個人打算選區有白投白，沒白不投」郭姓支持者表示，民眾黨根本被當小弟，「藍白合個屁」；王姓小草說，國民黨沒有誠信，讓人投不下去，她的選區沒有白營縣議員、代表參選人，原本打算含淚投藍營，現在決定縣長支持吳宗憲就好，其他都不投了。

陳琬惠獲民眾黨徵召參選宜蘭縣長，後續藍白達成「2026年聯合治理暨地方選舉合作協議」，5月公布藍白共推縣長民調，吳宗憲勝出，陳琬惠信守承諾力挺。

藍白在宜蘭縣長選舉成功整合，雖然竹北破局，民眾黨陳琬惠（右）強調會信守承諾持續推進藍白合。聯合報系資料照
藍白在宜蘭縣長選舉成功整合，雖然竹北破局，民眾黨陳琬惠（右）強調會信守承諾持續推進藍白合。聯合報系資料照

小草 藍白合 2026九合一選舉 宜蘭縣選舉

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