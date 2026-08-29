快訊

美伊戰爭滿6個月！川普喊任務完成 紐時：陷入自己造成的泥淖

挺陳幸妤「鍘美藝術節」9月18日起連演5天 再擴充藝陣、戰鼓演出

廚房天天清還是不夠？16樣最易藏污納垢物品 鍋具、瀝水架都上榜

聽新聞
0:00 / 0:00

2026藍營選情亮紅燈！黃揚明示警「最大危機」：活在同溫層忘了自己是誰

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨主席鄭麗文（左）。聯合報系資料照
國民黨主席鄭麗文（左）。聯合報系資料照

2026九合一選舉腳步逼近，藍營內部整合問題卻持續受到關注。媒體人黃揚明指出，藍白整合攸關政黨輪替成敗，「只有藍白合，能勝賴清德；沒有藍白合，保送賴清德」，如今若藍白在基層選戰各自盤算、缺乏整體戰略，恐讓原本具備的勝選條件逐漸流失，甚至提高集體敗選的可能性。

2026九合一選舉

近期國民黨內部接連出現爭議，也讓藍營選情面臨更多考驗。從立委翁曉玲刪減總統府國務機要費預算、引發弱勢團體相關爭議，到國民黨主席鄭麗文面對竹北市長選戰整合不順，甚至造成藍白合作破局，相關事件持續引發討論。

黃揚明表示，藍白合真正的關鍵並不只是政黨高層之間的協商，更重要的是基層支持者能否放下彼此成見，從「由下而上」形成合作共識，朝政黨輪替的長遠目標共同努力。他認為，若各陣營只在意自身利益，心中只剩「32：0」或「只有我能贏」的思維，再多的大局論述也可能淪為空談。

黃揚明觀察，相較之下，近期綠營士氣明顯提升，包括普發一萬元政策，以及藍營內部接連發生的爭議，都可能在選戰攻防中形成對綠營有利的效果。他直言，當對手不斷「加分」，藍營自身卻因內耗而失去整合契機，到了11月28日開票日，國民黨面臨敗選的風險也將逐步升高。對此，黃揚明最後語重心長表示：「活在同溫層，就會忘了自己是誰。」

2026九合一選舉

延伸閱讀

在野內鬨…竹北藍白合破局 三腳督成形

竹北藍白合破局 黃國昌嘆有一定衝擊：徐欣瑩忘了自己說什麼？

藍白地方選舉協議鄉鎮市合作各自表述 竹北整合破局留伏筆

竹北藍白合破局 黃國昌：兩黨有長期共識 遺憾國民黨無法信守承諾

相關新聞

民眾黨2位主席批國民黨違反合作默契 新北小草炸鍋

針對民眾黨主席黃國昌在竹北批評國民黨違反藍白合作默契，創黨主席柯文哲亦直言「接下來宜蘭、新北也會出問題」。白營新北市黨部主委周台竹表示，竹北的情況令人遺憾，一定會有不良影響，相信兩黨中央有意願化解危機，目前新北仍全力助選李四川。基層支持者則炸鍋。

竹北藍白合破局 宜蘭持續推進小草怒喊「有白投白、沒白不投」

竹北藍白合破局，白營批評國民黨違反合作默契，直言宜蘭、新北也會出問題。民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠今天照常出席國民黨縣長參選人吳宗憲懇託會，她說，自己是成熟的政治工作者，會信守承諾讓藍白整合繼續往前走，但也坦言此事已引發小草群騷動；有小草表明「選區有白投白，沒白不投」。

2026藍營選情亮紅燈！黃揚明示警「最大危機」：活在同溫層忘了自己是誰

2026九合一選舉腳步逼近，藍營內部整合問題卻持續受到關注。媒體人黃揚明指出，藍白整合攸關政黨輪替成敗，「只有藍白合，能勝賴清德；沒有藍白合，保送賴清德」，如今若藍白在基層選戰各自盤算、缺乏整體戰略，恐讓原本具備的勝選條件逐漸流失，甚至提高集體敗選的可能性。

九合一風雲／新北第一選區四方混戰 淡海新市鎮兵家必爭

新北市議員第一選區（淡水、八里、三芝、石門）已12年維持「藍2席、綠1席、無黨泛藍1席」的穩定局面，隨無黨蔡錦賢不連任出現結構鬆動，原本被視為大黑馬的里長吳庭岳退出後，局勢稍微收攏，目前形成「藍營三強分票、白營實質助攻呂鈞鴻、綠營2席配票力求突圍、無黨素人空戰搶灘」的全新四方混戰局面。

在野內鬨…竹北藍白合破局 三腳督成形

二○二六年地方選舉竹北市藍白合正式破局，民眾黨主席黃國昌昨偕同竹北市長參選人邱臣遠舉行記者會，指兩黨過去有長期共識，「新竹縣長支持國民黨參選人徐欣瑩，竹北市長則由民眾黨徵召」，很遺憾國民黨無法遵守承諾。國民黨主席鄭麗文表示，竹北選情具特殊性，但不改變共同努力、追求合作的初衷。徐欣瑩則透過發言人指出「徐欣瑩問心無愧，更會持續努力」。

新聞幕後／竹北藍白合破局早有伏筆 徐欣瑩選情添變數

今年九合一大選藍白合在竹北宣告破局，而回顧國民黨、民眾黨今年三月雙方公布合作協議，藍營公布鄉鎮市長由兩黨協商工作小組邀集兩黨相關縣市黨部負責人協調，白營卻隻字未提，各自表述似乎早埋伏筆。如今民眾黨宣布邱臣遠參選到底，國民黨吳旭智也完成領表，不僅藍白整合觸礁，恐衝擊國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩選情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。