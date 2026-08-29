2026藍營選情亮紅燈！黃揚明示警「最大危機」：活在同溫層忘了自己是誰

2026九合一選舉腳步逼近，藍營內部整合問題卻持續受到關注。媒體人黃揚明指出，藍白整合攸關政黨輪替成敗，「只有藍白合，能勝賴清德；沒有藍白合，保送賴清德」，如今若藍白在基層選戰各自盤算、缺乏整體戰略，恐讓原本具備的勝選條件逐漸流失，甚至提高集體敗選的可能性。

近期國民黨內部接連出現爭議，也讓藍營選情面臨更多考驗。從立委翁曉玲刪減總統府國務機要費預算、引發弱勢團體相關爭議，到國民黨主席鄭麗文面對竹北市長選戰整合不順，甚至造成藍白合作破局，相關事件持續引發討論。

黃揚明表示，藍白合真正的關鍵並不只是政黨高層之間的協商，更重要的是基層支持者能否放下彼此成見，從「由下而上」形成合作共識，朝政黨輪替的長遠目標共同努力。他認為，若各陣營只在意自身利益，心中只剩「32：0」或「只有我能贏」的思維，再多的大局論述也可能淪為空談。

黃揚明觀察，相較之下，近期綠營士氣明顯提升，包括普發一萬元政策，以及藍營內部接連發生的爭議，都可能在選戰攻防中形成對綠營有利的效果。他直言，當對手不斷「加分」，藍營自身卻因內耗而失去整合契機，到了11月28日開票日，國民黨面臨敗選的風險也將逐步升高。對此，黃揚明最後語重心長表示：「活在同溫層，就會忘了自己是誰。」