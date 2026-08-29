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苗栗運動館爭議 綠質疑藍批抹黑

聯合報／ 記者蔡晉宇胡蓬生／連線報導
苗栗市全民運動館今年七月啟用，委外營運狀況近日成選舉攻防焦點。記者胡蓬生／攝影
苗栗市全民運動館今年七月啟用，委外營運狀況近日成選舉攻防焦點。記者胡蓬生／攝影

二○二六地方選舉進入倒數階段，民進黨苗栗市長參選人林月琴近日猛攻市公所標案與實際執行內容不一，質疑公共資源流向特定業者，不僅侵害市民權益，也有圖利嫌疑；爭取連任的國民黨市長余文忠則痛批林月琴抹黑，強調真金不怕火煉，將主動提供檢調資料自清。

2026九合一選舉

民進黨昨天在台北開記者會，劍指苗栗市公所諸多標案疑雲密布，在苗栗市全民運動館委外營運一案更簽下不平等條約。

綠營發言人吳崢指出，全民運動館原為公有停車場，後由中央地方合資一點七二億元興建而成，但市公所委由民間企業管理，不僅市民得跟業者簽長約，無單次入場消費機制，九年合約也只有二年回饋地方。

林月琴表示，全民運動館委外營運決標後竟更改履約條件，羽球館改市公所自營，不僅業者履約面積減少近百分之三十八，每年權利金也從三百萬元降至二百六十萬元。另外，契約甚至約定市公所每年要編一百萬元買運動券，相關資料將送調查局，釐清公帑私人化等問題。

余文忠痛批林月琴等人抹黑，強調官方預算只夠蓋房子，館內高階健身器材、專業設施及教練培訓有賴得標廠商經費挹注，否則只會淪為「蚊子館」。至於履約範圍調整及權利金變更，相關資料已主動彙整，將送苗栗縣調查站釐清，絕對經得起檢驗。

另外，市公所為降低民眾接觸健身中心門檻，運用每年二百六十萬元權利金辦理「全民運動體驗券」，預計每年發放一萬張，也是實質回饋市民，莫將市公所善意扭曲成獨厚特定業者。面對刻意牽扯「余友友」或將地方市政與台北市作不當連結的政治語言，公所不願隨之起舞。

2026九合一選舉 苗栗 余文忠

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