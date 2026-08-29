年金議題 難燒出同溫層

民進黨去年曾公布民調，指四成九民眾支持續推年改；不過，隨著年底地方選舉升溫，訪問一般民眾，有人認為公教年金與自身生活距離遙遠，也有人在意公教與勞工退休保障差距，但多數仍更關心物價、薪資及地方治理。

科技業陳先生表示，如果問支不支持繼續年改，他可能直覺回答支持，不過，對於停砍後公教實際多領多少、政府要負擔多少，他並不清楚。

一名卅多歲、從事服務業的林小姐則說，如果停砍年金只是公教制度內部的調整，「其實跟我沒什麼關係」；但如果最後基金不夠，還要政府拿稅金填補，感受就不同，但還不至於影響投票。

家中有長輩曾任公職的王先生則說，退休公教當初考公職時，本來就有一套退休制度，「做了幾十年，退休後規定一直改，換成誰都會有意見。」但自己不會因為年金議題改變支持對象。