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停砍年金 退休公務員沒消氣 年輕的無感

聯合報／ 記者徐白櫻余采瀅陳敬丰吳淑玲謝進盛鄭國樑朱冠諭／連線報導

立院修正通過停砍年金法案，銓敘部八月補發一至七月退休金差額，但公教族群反應有世代差距。退休公務員說，民進黨當年羞辱式改革，現在為了選舉補發「被看破手腳，收買不到選票」。年輕公務員相對無感，「沒心思去計較幾十年後的事」，何況未來可能再會砍一次，「有更好工作就走，也未必要等退休」。

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台南不具名資深公務員說，當初考公職是相信政府，沒想到年金被砍，還被貼上「既得利益者」標籤，年底一定去投票，要政府記得當年的承諾，還給退休公教尊嚴與公平。

退休二年的林姓公務員說，如果沒有選舉，政府會好心還錢嗎？民進黨政府對退休公職的羞辱，就怕選後又拿公務人員開刀。

上月甫退休的張姓男子說，停砍年金對退休前輩可說是遲來正義，只求安穩退休俸，卻被鬥爭成「不法所得」，這次選舉只會支持挺軍公教尊嚴、恢復退休俸的候選人。

黃姓男子從警界退休十年，他說立院修法還包含警消替代率恢復到八成，但行政院長不副署、總統不公告，哪有這樣的政府？年底要用選票把八成退休俸要回來。

卅歲陳姓公務員說，對停砍年金不期不待，未來可能還會再砍，砍不砍年金對投票應沒影響，因為「投票也不會改變什麼」。

廿八歲郭姓公務員說，他不打算當一輩子公務員，但不認同退休前輩領得比現任公務員還多。王姓公務員指出，停砍年金當然好，不過年改最大影響是「強制六十五歲退休」，原本預期五十多歲就退，現在後悔太早考上，不確定能否做到六十五歲。

入職三年的黃姓公務員說，可能沒過幾年，退撫基金就破產了，還是要靠自身投資理財。四十歲吳姓公務員說，最重要的是退休時法令是什麼？現在公職不再是鐵飯碗，退休實在太遙遠了。

高雄張姓公務員說，近幾年高房價、物價漲、業務量暴增，對比科技業與民營企業，難免有相對剝奪感；政府財政有餘裕應先提高退撫基金撥補率，卻為了選舉提高世代對立，不排除轉向第三勢力或不投票來表達不滿。

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