新聞幕後／竹北藍白合破局早有伏筆 徐欣瑩選情添變數

今年九合一大選藍白合在竹北宣告破局，而回顧國民黨、民眾黨今年三月雙方公布合作協議，藍營公布鄉鎮市長由兩黨協商工作小組邀集兩黨相關縣市黨部負責人協調，白營卻隻字未提，各自表述似乎早埋伏筆。如今民眾黨宣布邱臣遠參選到底，國民黨吳旭智也完成領表，不僅藍白整合觸礁，恐衝擊國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩選情。

藍白於三月十八日會商選舉合作協議時，兩黨在會後各自公布「藍白兩黨合作協議」，不過當時國民黨版本提及鄉鎮市長選舉若有整合需求，將基於勝選考量由工作小組協調，但民眾黨秘書長周榆修公布的五大項內容中，卻通篇未提鄉鎮市長選舉整合。藍營原樂觀期盼竹北能比照新北、宜蘭、嘉義市模式，民眾黨則咬定雙方早有「新竹縣長挺徐欣瑩、竹北市長由白營徵召」的承諾，認知歧異成為引爆點。

白營人士透露，國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩自三月便尋求民眾黨前後任主席柯文哲、黃國昌支持，並承諾擺平黨內竹北市長人選，國民黨主席鄭麗文也曾多次允諾。未料六月民進黨徵召現任竹北市長鄭朝方轉戰新竹縣長後，藍營評估竹北勝算增加，態度轉變，直至黃國昌與鄭麗文前日會面，鄭才表示「她無法處理」，合作共識徹底破裂。

藍營輔選人士透露，國民黨並非不願禮讓竹北，但邱臣遠民調遲未有起色，加上竹北選情牽動新竹縣長選舉勝負，無法輕易退讓。藍營曾一度建議白營換更有勝算的人選來談，但黃國昌堅持徐欣瑩有承諾過。藍營考量邱臣遠民調未見起色的情況下，國民黨有自身選局考量，難以直接讓出。

藍營人士認為，這場破局暴露出藍白合不是沒有考驗，藍營要搶下竹北、防止波及新竹縣選情，白營則欲將大新竹打造成灘頭堡，在各自政治利益衝突的情況下決定在竹北市分道揚鑣。徐欣瑩面對藍白分裂及內部整合難題，藍營竹縣大票倉恐面臨嚴峻考驗。