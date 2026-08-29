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在野內鬨 竹北藍白合破局 三腳督成形

聯合報／ 記者王小萌屈彥辰郭政芬周宗禎／連線報導
竹北市長藍白合破局，民眾黨主席黃國昌（中）批評，國民黨無法信守承諾。圖／取自民眾之聲
竹北市長藍白合破局，民眾黨主席黃國昌（中）批評，國民黨無法信守承諾。圖／取自民眾之聲

二○二六年地方選舉竹北市藍白合正式破局，民眾黨主席黃國昌昨偕同竹北市長參選人邱臣遠舉行記者會，指兩黨過去有長期共識，「新竹縣長支持國民黨參選人徐欣瑩，竹北市長則由民眾黨徵召」，很遺憾國民黨無法遵守承諾。國民黨主席鄭麗文表示，竹北選情具特殊性，但不改變共同努力、追求合作的初衷。徐欣瑩則透過發言人指出「徐欣瑩問心無愧，更會持續努力」。

2026九合一選舉

民眾黨創黨主席柯文哲昨赴台南輔選受訪表示，藍白合是大趨勢，但政治起碼要做到誠信，當初協商後的承諾就是支持雙方在新竹縣、竹北市參選，沒想到最近「國民黨都不理我們了」。柯文哲還示警，竹北藍白整合沒處理好，很可能外溢到全台灣，「接下來宜蘭、新北也會出問題」。黃國昌昨晚也指，這次事件一定有衝擊跟影響，民眾黨支持者目前情緒爆表。

地方公職人員選舉前天開始領表，竹北市國民黨參選人吳旭智已率先完成領表，民進黨參選人曾聖凱昨天領表，黃國昌昨與邱臣遠舉行記者會強調參選到底，邱臣遠預計下周領表，竹北市藍白合幾乎確定破局，將形成三腳督態勢。

黃國昌說，過去幾個月，民眾黨依照兩黨共識進行新竹選舉規畫。前兩周他公開呼籲國民黨主席鄭麗文信守承諾、徐欣瑩說到做到，國民黨卻到最後都沒有處理竹北內部問題；他前天晚上有與鄭麗文見面，鄭麗文明確表達無法處理竹北市長選舉，他覺得非常遺憾。

黃國昌強調，民眾黨看的是整個台灣的大局，不會因為一兩個人講話不算話，就全盤否定過去在野陣營的合作。

對此，鄭麗文表示，理解黃國昌的心情，也感謝民眾黨一直展現合作誠意。竹北選情具有高度特殊性，地方經營、民意結構及整體布局，都有必須審慎考量的因素，因此在人選安排上，雙方確實存在不同評估，但這並不改變彼此共同努力、追求合作的初衷。

鄭麗文說，國民黨與民眾黨攜手贏得二○二六年底大選、回應人民期待的共同目標從未改變，希望雙方能珍惜一路累積的互信基礎，以更大的格局面對未來挑戰，持續保持溝通、深化合作，為台灣的未來打拚，不辜負人民對在野改革力量的期待。

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩辦公室發言人徐維遠說，藍白合是藍白兩黨地方選舉主旋律，支持藍白共推人選是徐欣瑩的承諾，至今沒有動搖，將持續努力。國民黨竹北市長參選人吳旭智說，尊重兩黨主席的溝通，他支持以公開、透明、公平的方式促成藍白合，公開透明才能贏得勝選，不放棄任何團結的可能。

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