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選情初探／彰化縣六選區 藍綠6人爭奪4席

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導

彰化縣第六選區（田中鎮、社頭鄉、二水鄉）縣議員應選四席，下屆選舉是四名現任和兩名新人加入戰局，每人都有基本盤和派系支持，距離投票日還有三個月，六人都有希望當選但沒把握穩操勝券。

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田中鎮人口截至八月中旬三萬八千二百七十三人，社頭鄉四萬七百二十七人，是彰化縣唯一鄉人口超越鎮，有實力比照田中鎮選出兩名縣議員，二水鄉一萬三千二百二十人，多採策略聯盟與田中、社頭的參選人共推二水福利政見。

國民黨提名鄭俊雄、蕭妤亘，分別來自田中鎮、社頭鄉。鄭俊雄曾任兩屆鎮長，任後轉戰縣議員失利，重整旗鼓後連任兩屆，憑藉行政經驗能有效率處理民眾陳情、應對公部門，深入扎根田中鎮，連任勝算大。蕭妤亘本屆初次參選縣議員就拿下選區最高票，過去近四年勤快服務、笑臉迎人，選民印象極佳。

國民黨報准參選彭世和、蕭岳倫，也各來自田中鎮、社頭鄉。彭世和現任田中鎮民代表，選民服務有口碑，有在地鄉親和國民黨縣黨部主委蕭景田作為參選後盾，相當被看好。蕭岳倫現任縣政府秘書，繼承父親社頭鄉前鄉長蕭如意人脈和縣長王惠美地方資源，爆發力強大。

民進黨提名許書維、詹琬惠。許書維連任三屆，基層實力雄厚，穩住田中鎮與二水鄉的綠色選票足以助他連任。詹琬惠是社頭鄉前鄉長劉錦昌的妻子，順利接收夫婿人脈當選本屆縣議員，選民服務到位又態度親切，且與縣長參選人陳素月站同一戰線，有政治紅利加乘效果，看好連任。

藍營推出四名戰將，四席全拿非易事，民進黨相對保守穩扎穩打，最大勝利盤算就是保住現任兩席，讓國民黨兩人折翼；選情瞬息萬變，藍綠能否如願有待各自努力。

2026九合一選舉 彰化 藍綠

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