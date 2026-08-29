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選情初探／馬公議員選情 藍營分裂添變數

聯合報／ 記者巫鴻瑋／澎湖報導

澎湖縣議會第一選區馬公市應選十一席，現任九席議員多數可望循例爭取連任，選情表面平靜，但今年藍綠台面下卻因為藍營提名內鬥分裂效應，以及綠營縣長參選人吳淑瑾「代夫出征」的母雞帶小雞作戰，讓全縣最大選區提前進入交鋒。

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前議員、前國民黨澎湖縣黨部主委鄭清發，先後爭取國民黨提名參選縣長、馬公市長皆落空，七月八日在馬公案山北極殿前召開記者會，痛批黨內提名「黑箱、不透明、毫無誠信」，正式宣布退出國民黨、繳回黨證，並明確表態將以無黨籍身分投入澎湖縣議員選舉，讓原本的藍營選票出現新的變數。

也想角逐市長未果的國民黨籍議員許國政，由黨部轉為徵召回頭投入議員選戰，與現任議長陳毓仁一同尋求連任，兩人也是四月底國民黨黨內提名登記中，馬公選區確定投入的現任班底。

另外，上屆尋求連任落敗，如今「捲土重來」的老將呂光宇，及前議長劉陳昭玲之姪、前農會總幹事陳一正之子陳邦育，同步登記角逐國民黨提名；馬公選區現任議員歐中慨去年因助理費案去職，其子歐松林「代父出征」，彼此之間如何分配藍營基本盤，使黨內整合壓力不小。

因服務處主任涉賄「當選無效」去職的老將張再興，也傳出將捲土重來；現任市代吳仁祥、遞補議員莊光大、議員胡松榮之子胡正仁也都有意參選、互相叫陣，卡位戰激烈程度不亞於藍營內鬥。

澎湖縣議會民進黨席次長年僅占個位數，呂黃春金、蘇育德兩位現任議員已確認尋求連任，加上澎湖縣黨部前主委顏家康加入卡位，民進黨在馬公選區至少投入三席參選，這次能否靠吳淑瑾的母雞效應真正拉抬席次成長，仍要看綠營是否能穩住基本盤。

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