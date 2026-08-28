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竹北整合破局 謝立功嘆政治非權謀喊價：民眾黨從來不是一昧藍白合
民眾黨主席黃國昌今天偕竹北市長參選人邱臣遠召開記者會，正式宣告竹北市長「藍白合」破局。民眾黨前秘書長謝立功今晚在臉書貼文說，政治不是權謀的喊價，民眾黨的路線從來不是一昧的「藍白合」，這其實是台灣政黨政治走向成熟的關鍵轉折點。
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曾參選過基隆市長的謝立功，今晚在臉書貼文表示，對今天竹北藍白合正式破局，他認為這其實是台灣政黨政治走向成熟的關鍵轉折點。
謝立功說，民眾黨的路線從來不是一昧的「藍白合」，而是尋求台灣真正的改變。政治不是權謀的喊價，第三勢力更不能失去應有的主體性。如果沒有獨立的價值與政策堅持，政黨就失去了存在的意義。
「民眾黨唯有堅定地走自己的路，用具體行動證明第三勢力不是任何人的附庸，而是推動國家進步的關鍵力量。」謝立功說。
黃國昌今天在記者會表示，兩黨過去有長期共識，「新竹縣長支持國民黨參選人徐欣瑩，竹北市長則由民眾黨徵召」，很遺憾國民黨無法遵守承諾，民眾黨仍會持續走自己的路，信守對選民的承諾。
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