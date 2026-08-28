影／和李四川參加新北義警楷模頒獎 侯友宜強調兩人並肩作戰護治安

新北市長侯友宜今晚與國民黨市長參選人李四川一起參加金勤獎義警楷模表揚大會，侯友宜致詞時強調他在新北市首創的「第三方警政」公安聯合稽查制度，後來被擴大至全台推動，就是當年和李四川並肩作戰的成果。

金勤獎是新北市義勇警察大隊一年一度舉辦的績優人員表彰大會，今晚在三重區席開數十桌，警察出身的侯友宜應邀擔任頒獎人，除了致詞感謝義警、民防、義刑、義交協助警方維持治安交通工作，也大談「第三方警政」政績。

他說這個創新作為是和工務專長的李四川分別擔任副市長時，在市長朱立倫支持下推動，因為光靠警察查緝黃、賭、毒等非法行為還不夠，還要靠市府團隊配合將這些影響治安的場所，用拆除違建、斷水斷電的強制作為斷絕重起爐灶。當時他從警察大學校長轉任副市長，與李四川並肩合作斷了400多家色情按摩、賭博電玩店、毒品場所、職業賭場。

那當然，剛才侯市長大概提起，說實在沒有治安就沒有辦法讓市民能夠安居樂業。所以當時候，說實在，我跟侯市長，他每次都告訴我，警察可以抓人，但是沒有辦法斷根，最好的方法就是斷水斷電。那除了斷水斷電，只要有違建就把它拆光，所以裡面如果有賭博的，大概明天房子就沒有了。

李四川則說，後來他也把新北市的「第三方警政」公安聯合稽查機制帶到高雄實施1年多，他認為警察與市府團隊要密切合作才能做好治安維護工作，所以他也拜託大家用支持侯市長的精神，支持李四川接下侯友宜這一棒，繼續為新北市的治安努力、打拼。

新北市長侯友宜（左四）今晚與國民黨市長參選人李四川（右二）一起參加金勤獎義警楷模表揚大會。記者林昭彰／攝影