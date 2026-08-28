快訊

獨／球員受傷、場內藏廢棄物…新竹棒球場案偵辦近4年 林智堅涉偽造文書不起訴

竹北藍白合破局 黃國昌嘆有一定衝擊：徐欣瑩忘了自己說什麼？

王月才挺過2次開顱手術撿回一命 驚傳身體出狀況急取消活動

聽新聞
0:00 / 0:00

竹北藍白合破局 黃國昌嘆有一定衝擊：徐欣瑩忘了自己說什麼？

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌。聯合報系資料照
民眾黨主席黃國昌。聯合報系資料照

竹北市長選戰藍白合破局，民眾黨主席黃國昌今表示，不要以為藍白合作基礎永遠不會動搖，這次事件一定有衝擊跟影響。民眾黨支持者目前情緒爆表，他正在盡最大努力進行損害控管、穩定局面，希望影響範圍僅限於新竹縣。

2026九合一選舉

黃國昌今晚接受「飛碟晚餐」主持人王淺秋專訪，他透露，前天與國民黨主席鄭麗文會面時，鄭承認的確有竹北市長由民眾黨參選人出馬的共識，不過，由於徐欣瑩、吳旭智都不願意由邱臣遠代表參選，因此鄭麗文沒有辦法處理。

黃國昌說，國民黨出戰新竹縣、民眾黨扛竹北市是「互補」，現在的爭執不在於有沒有這個共識，直到現在，鄭麗文跟徐欣瑩都沒有否認，他自己手上也有跟國民黨溝通的時間、內容等完整記錄，不過沒有必要公布，因為對事情沒有幫助。

針對徐欣瑩今稱「問心無愧」，黃國昌不滿指出，他擔任立委時，徐欣瑩就站在他面前，確認藍白在新竹縣將採「聯合治理」，縣長支持國民黨、竹北由民眾黨扛。黃國昌說，他才「問心無愧」，徐欣瑩參與縣長初選時拜會柯文哲爭取支持，「在柯文哲辦公室說了什麼，自己忘了嗎？」

黃國昌表示，沒有信任基礎怎麼合作？最令他痛心的是，他一直把在野合作希望達成的價值放在心裡面，因為2028更重要的目標是要讓賴清德下台，不要親痛仇快，但是別人真的有這樣想嗎？除了新竹，對彰化縣長選情也令人心痛。

黃國昌說，對民眾黨來說，已經做了所有能做的努力，他即使為了竹北的事焦頭爛額，其他答應要做的事也從未停下，國民黨參選人需要幫忙來聯繫的，他沒有一個說不，因為一切還是要回到初衷與大局。

黃國昌 藍白合 竹北 2026九合一選舉 新竹縣選舉 徐欣瑩

延伸閱讀

竹北藍白合破局 黃國昌：兩黨有長期共識 遺憾國民黨無法信守承諾

竹北藍白合破局 黃國昌指國民黨失信、徐欣瑩辦公室喊問心無愧

影／竹北藍白合破局 柯文哲：政治講誠信「怕宜蘭、新北也出問題」

藍白合竹北破局 白營仍對台中有信心：盧秀燕不是鄭麗文

相關新聞

竹北藍白合破局 黃國昌嘆有一定衝擊：徐欣瑩忘了自己說什麼？

竹北市長選戰藍白合破局，民眾黨主席黃國昌今表示，不要以為藍白合作基礎永遠不會動搖，這次事件一定有衝擊跟影響。民眾黨支持者目前情緒爆表，他正在盡最大努力進行損害控管、穩定局面，希望影響範圍僅限於新竹縣。

傳黨內有雜音? 鄭麗文將陪高虹安登記 陳慶齡：藍營團結力挺連任

國民黨主席鄭麗文將陪同新竹市長高虹安登記、傳出黨內議員參選人不滿，國民黨新竹市議會黨團總召陳慶齡今天反駁，至今未聽聞黨內有人反彈，鄭麗文當天也將與議員參選人座談、陪同登記，強調中央、地方團結一致，全力支持高虹安連任。

影／和李四川參加新北義警楷模頒獎 侯友宜強調兩人並肩作戰護治安

新北市長侯友宜今晚與國民黨市長參選人李四川一起參加金勤獎義警楷模表揚大會，侯友宜致詞時強調他在新北市首創的「第三方警政」公安聯合稽查制度，後來被擴大至全台推動，就是當年和李四川並肩作戰的成果。

普發2萬攻防…沈伯洋批蔣萬安不了解市政 北市府反嗆小洋逃：別造謠

民進黨北市長參選人沈伯洋今到象山公園拜票時受訪，針對無菸城市引發爭議，普發現金2萬元，市府前後也不一致，可見台北市長蔣萬安對市政非常不了解。對此，北市副發言人蔡畹鎣反嗆，請沈委員別再「小洋逃」，也別再造謠。

壹蘋民調李四川領先蘇巧慧8% 李四川競辦：近期各項民調穩定領先

壹蘋新聞網今針對新北市長參選人進行民調，結果國民黨籍參選人李四川54.1%支持度領先蘇巧慧的45.5%，李領先8.6%。李四川競選辦公室今回應表示，從近期各項民調顯示，李四川維持穩定領先，顯示李四川所提出的政見與施政方向，獲得市民高度認同，未來持續深入29區，傾聽市民聲音，將第一線的需求納入政策規劃，以具體政見回應市民期待。

代母出征 應佳妤競選影片曝光 「清楚知道自己為什麼走到這」

台北市中正萬華市議員選情激烈，泛藍選情更是撲朔迷離，在藍營提滿4席的空間下，現任國民黨市議員應曉薇深陷京華城案，由女兒應佳妤待母出征，加上民眾黨參選人吳怡萱更添變數。應佳妤今發布首波競選影片，時不時穿插母親身影，強調自己從小在服務處耳濡目染，清楚自己為什麼走到這裡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。