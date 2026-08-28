竹北藍白合破局 黃國昌嘆有一定衝擊：徐欣瑩忘了自己說什麼？

竹北市長選戰藍白合破局，民眾黨主席黃國昌今表示，不要以為藍白合作基礎永遠不會動搖，這次事件一定有衝擊跟影響。民眾黨支持者目前情緒爆表，他正在盡最大努力進行損害控管、穩定局面，希望影響範圍僅限於新竹縣。

黃國昌今晚接受「飛碟晚餐」主持人王淺秋專訪，他透露，前天與國民黨主席鄭麗文會面時，鄭承認的確有竹北市長由民眾黨參選人出馬的共識，不過，由於徐欣瑩、吳旭智都不願意由邱臣遠代表參選，因此鄭麗文沒有辦法處理。

黃國昌說，國民黨出戰新竹縣、民眾黨扛竹北市是「互補」，現在的爭執不在於有沒有這個共識，直到現在，鄭麗文跟徐欣瑩都沒有否認，他自己手上也有跟國民黨溝通的時間、內容等完整記錄，不過沒有必要公布，因為對事情沒有幫助。

針對徐欣瑩今稱「問心無愧」，黃國昌不滿指出，他擔任立委時，徐欣瑩就站在他面前，確認藍白在新竹縣將採「聯合治理」，縣長支持國民黨、竹北由民眾黨扛。黃國昌說，他才「問心無愧」，徐欣瑩參與縣長初選時拜會柯文哲爭取支持，「在柯文哲辦公室說了什麼，自己忘了嗎？」

黃國昌表示，沒有信任基礎怎麼合作？最令他痛心的是，他一直把在野合作希望達成的價值放在心裡面，因為2028更重要的目標是要讓賴清德下台，不要親痛仇快，但是別人真的有這樣想嗎？除了新竹，對彰化縣長選情也令人心痛。

黃國昌說，對民眾黨來說，已經做了所有能做的努力，他即使為了竹北的事焦頭爛額，其他答應要做的事也從未停下，國民黨參選人需要幫忙來聯繫的，他沒有一個說不，因為一切還是要回到初衷與大局。