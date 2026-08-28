高雄搶2400億元無人載具商機 柯志恩拋「海空科技產業廊帶」

立法院通過6年2400億元發展無人載具產業，國民黨高雄市長參選人柯志恩表示，高雄是航太、軍工及精密製造重鎮，她將爭取更多資源推動「海空無人載具科技產業廊帶」，把國防需求轉化為高雄產業升級的新動能。

柯志恩表示，三讀版本相較行政院原提出的2100億元方案更為全面，涵蓋空中、水面、水下及地面無人載具，核心精神是「國防要顧，台灣產業更要拚」，並確立預算逐年編列與監督、經濟部與國防部跨部會主管，以及保障國內產業、技術根留台灣等三大方向。

她指出，2400億元預算將採每年400億元、連6年逐年編列，若有不足，可依實際需求增編並送立法院審查；主管機關納入經濟部與國防部，一方面對接第一線國防需求，另一方面由經濟部輔導在地業者，希望國防預算不只強化戰備，也能帶動國內無人載具產業鏈升級。

柯志恩表示，高雄岡山、路竹已有航太及精密製造聚落，加上半導體、AI、電池及通訊技術基礎，以及亞灣區、中山大學、高雄科技大學等產學研能量，具備發展無人載具產業優勢。她今年已陸續拜訪在地無人載具業者，美方代表團來台時也推介高雄產業鏈，促成8月無人機商務洽談會在高雄舉辦。

柯志恩提出，若當選市長，將推動高雄海空無人載具科技產業廊帶，串聯產業聚落、金屬中心及大學研發資源，從機身複材、5G飛控資安、海空兩棲感測，到實域測試及維修後勤，建立完整產業鏈，並爭取國家級無人機、無人船艇實測驗證基地落腳高雄。

她表示，從634億元無人機預算通過到2400億元無人載具條例三讀，證明國民黨支持國防自主及產業發展，未來要把高雄產業實力轉化為國防實力，也把國防需求變成高雄產業機會，讓無人載具成為下一波產業成長動能。