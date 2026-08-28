傳黨內有雜音? 鄭麗文將陪高虹安登記 陳慶齡：藍營團結力挺連任

國民黨主席鄭麗文將陪同新竹市長高虹安登記、傳出黨內議員參選人不滿，國民黨新竹市議會黨團總召陳慶齡今天反駁，至今未聽聞黨內有人反彈，鄭麗文當天也將與議員參選人座談、陪同登記，強調中央、地方團結一致，全力支持高虹安連任。

陳慶齡表示，他身為國民黨新竹市議會黨團總召，至今沒有聽到任何黨籍議員或議員參選人，對鄭麗文陪同高虹安登記的安排表達意見，外傳所指黨內出現反彈的說法，與地方實際情況並不相符。

陳慶齡指出，鄭麗文此次前往新竹，並非僅安排陪同高虹安登記。在陪同高虹安登記前，鄭麗文已安排與國民黨籍議員參選人座談，了解地方選情及基層需求，也將陪同黨籍議員候選人辦理登記，展現黨中央對新竹市議員選情及黨籍候選人的支持。

陳慶齡說，國民黨中央已正式通過決議，支持無黨籍現任市長高虹安競選連任，高虹安邀請鄭麗文陪同登記，也是要展現中央、地方團結合作、共同勝選的氣勢；相關決定不僅經過黨中央程序，新竹地方基層也全力支持。

陳慶齡強調，國民黨新竹市議會黨團立場明確，就是全力支持高虹安連任，同時力挺每一名黨籍議員候選人。面對年底選舉，將團結支持新竹進步、認同在野合作的力量，延續市政建設與城市發展。

陳慶齡表示，隨著選舉接近，可能出現各種分化、製造矛盾的說法，但不會影響國民黨中央與新竹地方團結的決心，全黨將共同支持高虹安連任，也協助黨籍議員候選人爭取市民認同。