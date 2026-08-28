普發2萬攻防…沈伯洋批蔣萬安不了解市政 北市府反嗆小洋逃：別造謠

民進黨北市長參選人沈伯洋今到象山公園拜票時受訪，針對無菸城市引發爭議，普發現金2萬元，市府前後也不一致，可見台北市長蔣萬安對市政非常不了解。對此，北市副發言人蔡畹鎣反嗆，請沈委員別再「小洋逃」，也別再造謠。

針對台北市推無菸城市，又發熱議，沈伯洋今批評，可見市府上面有想法，但缺完整配套；普發兩萬元也是，是否普發的條件簡單，市府前後也不一致，可見蔣萬安對市政非常不了解

蔡畹鎣表示，台北市「歲計賸餘」是過去累積的老本，現在老本還不夠還債，根本沒有普發條件，蔣萬安市長的態度從頭到尾都一致。反觀中央稅收大幅成長，幫沈委員算一下，普發現金2萬元所需經費約4,714億元，財政部長莊翠雲今年7月也預估，全年證交稅可望超過6000億元。沈委員身為立法委員，面對財政條件更充裕的中央卻不提要求，難道遇到中央就又「小洋逃」？

蔡畹鎣說，過去沈委員形容普發現金是「中共先窮台再統一的招數」，如今面對中央普發卻改口支持；從「雙城是誰被滲透」、「是否還反核」，到攸關民眾食安的「毒油七問」，面對外界提問不是「問A答B、已讀亂答」，就是躲在保姆背後不敢回答。

她反問，中央要不要普發2萬元？請沈委員別再「小洋逃」至於「說詞反覆、讓人無所適從」這句話，原話奉還。