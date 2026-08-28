壹蘋民調李四川領先蘇巧慧8% 李四川競辦：近期各項民調穩定領先

壹蘋新聞網今針對新北市長參選人進行民調，結果國民黨籍參選人李四川54.1%支持度領先蘇巧慧的45.5%，李領先8.6%。李四川競選辦公室今回應表示，從近期各項民調顯示，李四川維持穩定領先，顯示李四川所提出的政見與施政方向，獲得市民高度認同，未來持續深入29區，傾聽市民聲音，將第一線的需求納入政策規劃，以具體政見回應市民期待。

李四川競選辦公室發言人潘才鉉表示，民調會作為參考，目前李四川已陸續提出親子、育兒、好孕、青創、長者、全齡護牙、醫療、交通、產業、都更、勞工等超過20項有感政見，未來會持續深入新北市29區，傾聽市民聲音，將第一線的需求納入政策規劃，以具體政見回應市民期待。

潘才鉉表示，李四川提出的各項政見，除了涵蓋各族群、各面向，更擘畫新北市未來30年的發展藍圖，包括「軌道建設123」，透過蘆社大橋、大漢溪捷運縱貫線、淡北快線、汐東線延伸、中和光復線等重大交通建設，打造雙北30分鐘核心生活圈，並串聯雙北AI科技產業廊帶，帶動新北更多就業機會；並會以「南有巨蛋城、北有科學城」的新北雙城戰略，同步帶動區域整體發展。

潘才鉉說，李四川並已提出「五大醫療」政見，強化蘆洲、土城、三峽、板橋、淡水等地的醫療建設，全面提升分區醫療量能；以及「都更5夠力」政策，將成立府級「都更推動委員會」，由市長親自擔任召集人，整合各局處協調、加快行政效率。李四川將持續以專業與實務經驗為基礎，從市民需求出發，持續提出各項政見，接棒侯友宜市長，繼續推動新北向上發展。