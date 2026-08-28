代母出征 應佳妤競選影片曝光 「清楚知道自己為什麼走到這」

台北市中正萬華市議員選情激烈，泛藍選情更是撲朔迷離，在藍營提滿4席的空間下，現任國民黨市議員應曉薇深陷京華城案，由女兒應佳妤待母出征，加上民眾黨參選人吳怡萱更添變數。應佳妤今發布首波競選影片，時不時穿插母親身影，強調自己從小在服務處耳濡目染，清楚自己為什麼走到這裡。

影片中，可見應佳妤從小穿著應曉薇的競選背心出席活動。她邊坐著講說，自己不是一開始就選擇參選，很長一段時間，只是個女兒，那時候想的不是政治，而是媽媽今天能不能回家？那一年，學會把害怕藏起來，更小心翼翼，深怕自己說錯任何一句話，會變成別人攻擊媽媽的武器。

應佳妤說，不過愛讓她堅定，當愛的人被推到風口浪尖，就不可能只站在原地。開始去理解那些陌生制度，看新聞、查資料，盯著法庭裡的每一個細節，不想只是在遠方生氣，卻什麼都做不了，從默默等待、到進場旁聽，從站在媽媽身邊，到挺身而出。「我，開始做自己能做的事。」

應佳妤說，責任讓她選擇前進，在這個過程裡，重新看懂了從小在服務處看到的那些日常，政治就是讓每個人每天都能安心生活，她更運用在英國攻讀公共政策管理碩士，提出S.A.F.E. 社會韌性模型，用所學專業，把這份照顧，繼續留在中正萬華。

她清楚知道，自己為什麼走到這裡，愛讓她堅定、責任讓她前行。