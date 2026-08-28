影／竹北藍白合破局 柯文哲：政治講誠信「怕宜蘭、新北也出問題」

民眾黨前主席柯文哲下午到台南永康尚青黃昏市場幫在地市議員參選人林乃立掃街造勢。記者問怎麼看「竹北藍白合破局」，他一再強調說，政治要講究誠信，竹北藍白整合沒處理好，很可能外溢到全台灣，後果會很不得了。

柯文哲說，藍白協商都是黨主席黃國昌跟國民黨主席鄭立文等談、他完全沒有參與。原本藍白協商新竹支持國民黨徐欣瑩參選、竹北支持民眾黨參選。結果卻聽到黃國昌在媒體要求鄭麗文「要信守承諾」、徐欣瑩「要說話算話」，話都講這麼硬了，沒想到今天聽到國民黨黨主席鄭麗文「要民眾黨理解」、徐欣瑩「相忍顧大局」的說法，「天哪怎麼會這樣？」藍白合是大趨勢，但政治起碼要做到誠信。

柯文哲質疑，國民黨與民眾黨當初協商後的承諾，就是分別支持雙方的候選人在新竹與竹北參選，沒想到最近「國民黨都不理我們了」，藍白合雖然是大趨勢，這是不應該發生的事，但既然發生了，就要好好去善後，因為他覺得2026選情對國民黨來說「是蠻不利的」。

柯文哲指出，他很清楚國民黨在彰化的局面已經很難挽救了，現在新竹又這樣，他很怕會蔓延開來，接下來是「宜蘭、新北也會這樣」。他問「政治上什麼才是大局？應該要有誠信」。他喊話「黃國昌跟鄭麗文要趕快去善後。」

2026年地方選舉竹北市長藍白合破局，黃國昌表示，兩黨過去有長期共識「新竹縣長支持國民黨參選人徐欣瑩，竹北市長則由民眾黨徵召」，很遺憾國民黨無法遵守承諾，民眾黨仍會堅持選到底。

徐欣瑩辦公室對此回應問心無愧，兩黨應「相忍顧大局」下架民進黨、鄭麗文回應稱「感謝民眾黨對竹北特殊情況的理解與包容。合作目標沒變、盼以更大格局面對未來挑戰。」

藍白合竹北破局柯文哲說政治要講誠信，很怕接著宜蘭、新北也會出問題。記者周宗禎／攝影

民眾黨前主席柯文哲下午到台南永康尚青黃昏市場幫在地市議員參選人林乃立掃街造勢。記者周宗禎／攝影

民眾黨前主席柯文哲下午到台南永康尚青黃昏市場幫在地市議員參選人林乃立掃街造勢。記者周宗禎／攝影