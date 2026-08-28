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參選金門縣長已4人領表 李文良牽妻宣戰：我才是最適合人選

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門前副縣長李文良（左）於今天上午牽著妻子現身縣選委會領表，振臂表示「我才是縣長最適合的人選」。記者蔡家蓁／攝影
金門前副縣長李文良（左）於今天上午牽著妻子現身縣選委會領表，振臂表示「我才是縣長最適合的人選」。記者蔡家蓁／攝影

民國115年底地方公職人員選舉自昨日起開放領表，金門縣長選戰也正式進入「表態」階段，截至今天下午4時，已有梁文韜李文良、簡瑞鴻及黃世團4人完成領表，其中無黨籍成大教授梁文韜搶下「頭香」，成為第一位領回縣長參選表件的人；前副縣長李文良則於今天上午牽著妻子現身縣選委會領表，直言「我才是縣長最適合的人選」；至於已獲國民黨提名的立委陳玉珍，及外傳回鍋參選的前縣長楊鎮浯，截至今天仍未前往領表。

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梁文韜昨日率先完成領表後，在臉書表示，第一個領表就是要展現決心與毅力。他說，自己的願望不只是這次當選，更期許「有我在，金門會不一樣」，過去的金門無法參與，但未來會盡力與鄉親一起打拚，對金門未來抱持信心與盼望。

同為無黨籍參選人的李文良，今天上午偕妻牽手前往縣選委會領表，並端出「海峽之心、跨域同城、金門 Rising、邁向國際」4大願景，強調金門位處兩岸重要樞紐，特殊地理位置不應只是限制，更可以轉化為發展優勢。

李文良表示，金門未來應立足金門、連結台灣，善用兩岸區位條件，同時積極拓展國際交流，從交通圈開始，逐步串聯觀光、產業、教育、文化及宗教等不同領域，整合中央、地方與民間資源，讓各個「圈」彼此串聯，為青年創造機會、替產業找到方向，也為下一代打造更具競爭力的環境。

談到「金門 Rising」，李文良強調這不只是一句口號，而是希望金門重新認識自己的價值，讓青年看見機會、產業找到方向、地方重新充滿活力，讓這座島嶼真正向上崛起。

李文良也強調，自己從美國求學返台後，進入高應科大金門分部任職，歷經主任秘書、系主任、總務長等職務，後來進入縣府擔任教育處長及副縣長，從教育、行政到縣政治理都有歷練。他認為，這些經驗讓自己熟悉縣府運作，也具備推動國際化發展的視野，加上沒有家族企業牽絆及複雜政商關係，「是未來縣長最適合的人選」。

另外，地方治理及創業者簡瑞鴻也完成領表，他先前曾在臉書喊話「收集一百個讚，就出發去領表」，沒想到點讚數還沒集滿100個，他已經完成領表。簡瑞鴻長期投入青年創業、老屋活化、聚落經營及地方創生等領域，並創辦大號文創整合公關顧問有限公司。

另一名參選人黃世團則以「金門沒有自己的答案」為政見主軸，提出金門應建立自己的10年發展戰略，認為面對兩岸議題及重大建設，金門不能總是等台北或北京先出題，再被動選擇贊成或反對。黃世團主張，有利金門的務實爭取、涉及安全的嚴格把關、攸關未來的主動主導，強調金門雖是兩岸距離最近的地方，卻不能只是別人政策地圖上的一座島，金門的未來應該由自己提出答案。

民國115年底地方公職人員選舉昨日起開放領表，其中無黨籍成大教授梁文韜昨日搶下「頭香」，成為第一位領回縣長參選表件的人。圖／摘自梁文韜臉書
民國115年底地方公職人員選舉昨日起開放領表，其中無黨籍成大教授梁文韜昨日搶下「頭香」，成為第一位領回縣長參選表件的人。圖／摘自梁文韜臉書

李文良 2026九合一選舉 金門縣選舉 陳玉珍 梁文韜

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