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「女王蜂」黃玉芬退國民黨戰彰化市長 藍綠對決將變三腳督

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
有「女王蜂」之稱的前縣議員黃玉芬，今天由家長遞出退出國民黨申請書，將登記參選彰化市長，恐怕影響國民黨選情。本報資料照片
有「女王蜂」之稱的前縣議員黃玉芬，今天由家長遞出退出國民黨申請書，將登記參選彰化市長，恐怕影響國民黨選情。本報資料照片

下屆彰化市長選舉，可能打破藍綠對決的局勢，有「女王蜂」之稱的國民黨籍前縣議員黃玉芬，今天由家人代為遞出退黨申請，擬於下月2日登記參選彰化市長。國民黨市長參選人陳文賓表示仍持續勤跑基層贏得勝選；民進黨參選人黃柏瑜強調努力爭取過半選民支持。

2026九合一選舉

不過，黃玉芬本屆市長選舉失利後，即未在地方活動，到目前為止，也未見看板及選舉活動，政壇傳聞她在市長敗選後，至今仍滯留美國，非得親自領表及登記才能參選彰化市長。她的父親黃傳顥表示，今天已由家人代為前往國民黨彰化縣黨部遞出退黨申請，不必因參選被開除黨籍。

國民黨彰化縣黨部主委蕭景田說，已知道黃玉芬申請退黨參選彰化市長，站在黨部立場仍會積極留黃玉芬，不希望她退黨參選市長。

黃玉芬的父親黃傳顥以捕蜂聞名，她身濡目染，也會捕蜂，並常在選舉中征戰，政壇稱為「女王蜂」。原是無籍的黃玉芬當選一屆市民代代表後，就直攻選上縣議員，再參選立委卻失利，2018年投入彰化市長選舉形成三腳督，仍告敗選，2022年改披國民黨戰袍再戰市長，再因藍營分裂落敗。

黃玉芬參與選舉向來由父親黃傳顥操盤，黃傳顥說，最近幾屆開出的有效選票在12萬張左右，黃玉芬在兩次市長選舉的得票有4萬率都超過3成，下屆面對三腳督的局面，以黃玉芬的好形象，身段低，仍有很大勝算。

國民黨在最近四屆市長選舉，都因為分裂而失去江山，陳文賓好不容在初選民調勝出，與民進黨提名的黃柏瑜形成藍綠對決，原被看好。沒料到又殺出黃玉芬擬參選市長，地方認為，黃玉芬的屬性是泛藍，如今藍營分裂，恐將影響陳文賓的選情。

陳文賓對於黃玉芬擬參選市長表示尊重，但強調選民是看人不看黨，他會以平時的服務做基礎，持續勤跑基層，爭取選民的支持。

民進黨市長參選人黃柏瑜表示，每個人都有參選的權利，他仍會按自己的選舉步調，爭取過半選民的支持，維持民進黨在彰化市的執政。

2026九合一選舉 黃玉芬 陳文賓 彰化

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