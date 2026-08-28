即時短評／竹北藍白合破局 黃國昌重砲轟藍營 徐欣瑩恐腹背受敵

民眾黨主席黃國昌今天偕竹北市長參選人邱臣遠召開記者會，正式宣告竹北市長「藍白合」破局。一場沒有白紙黑字、曾被雙方反覆提及的政治默契，為何到了登記前夕破局？

竹北市長談不攏，表面看是藍白地方整合破局，真正受到衝擊的，恐怕是剛贏得國民黨初選的縣長參選人徐欣瑩。藍營初選傷痕未癒，她不只要面對黨內整合，更得處理竹北藍白破局後，藍白合作空間進一步遭壓縮的難題。

當民眾黨推出邱臣遠時，國民黨正陷入四搶一的激烈初選。白營認為，民眾黨當初未推新竹縣長人選，竹北市長理應禮讓；藍營則認為，應透過民調等機制決定「藍白共主」。換句話說，白營談的是政治承諾，藍營守的是地方實力，雙方從一開始就站在不同的起跑點。

黃國昌今天重砲批評國民黨無法履行承諾，甚至點名「曾相信鄭麗文會履行承諾，也期盼徐欣瑩說到做到」，背後代表的不只是替邱臣遠助陣，更是對白營支持者交代，因為若徵召的人選最後被迫退讓，地方政治布局勢必受挫。

而國民黨也有不能輕易退讓的現實。竹北初選歷經4位深耕在地的民代競逐，最後由吳旭智勝出。若中央一句「藍白合」就要求撤換，將引發地方基層反彈，加上內部曾評估吳旭智對比邱臣遠皆取得領先，認為雙方仍有談判空間，不宜貿然禮讓。

值得注意的是破局之後的政治連鎖效應。若竹北市長呈現三腳督，不僅將重塑竹北選情，更可能外溢到縣長選戰的關鍵變數。徐欣瑩陣營今天急喊「藍、白兩黨彼此更不是敵人，共同的對手是民進黨，相忍顧大局」，就是避免支持票源分散，讓鄭朝方坐享漁翁之利，民眾黨創黨主席柯文哲曾提及民進黨提名的鄭朝方「沒有那麼綠」，足以吸走部分藍白選票。

藍營地方憂心，竹北藍白合破局之後，若民眾黨因為竹北的不滿，連帶收回對國民黨縣長的支持，將可能牽動縣長的選戰，接下來的合作「還剩下多少空間」是觀察重點；徐欣瑩還得面對藍營初選傷痕未癒，對內如何持續整合國民黨、穩住基層，對外爭取白營支持，將可能牽動整場新竹縣長選戰的勝負天平。