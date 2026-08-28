竹北藍白合破局 鄭麗文：選情特殊、雙方有不同評估

各界關注竹北市長選舉藍白合作，民眾黨主席黃國昌表示，曾與國民黨主席鄭麗文當面討論，卻被告知無法處理，他非常遺憾。鄭麗文今天說，竹北選情具高度特殊性，在人選安排上，雙方確實存在不同評估，但這並不改變彼此追求合作的初衷。

年底竹北市長選戰，國民黨推吳旭智、民眾黨推邱臣遠，雖然藍白日前都表達會持續協調，但吳旭智昨天上午率先領表，引發討論，各界關注藍白在竹北市長選戰的合作是否破局。

黃國昌上午與邱臣遠共同召開記者會。黃國昌表示，26日晚間他與鄭麗文見面討論竹北市選舉，鄭麗文卻說無法處理，他對此非常遺憾，民眾黨將支持邱臣遠參選到底。

鄭麗文透過國民黨文傳會發布新聞稿表示，理解黃國昌的心情，也感謝民眾黨一路以來展現合作誠意。她與黃國昌一直保持良好且坦誠的溝通，雙方始終開誠布公交換意見，即使對地方選區的情勢與選舉布局有不同判斷，但雙方一起為台灣人民爭取更好未來的心沒變。

鄭麗文指出，竹北選情具有高度特殊性，地方經營、民意結構及整體布局，都有必須審慎考量的因素，因此在人選安排上，雙方確實存在不同評估，但這並不改變彼此共同努力、追求合作的初衷。

鄭麗文強調，國民黨與民眾黨攜手贏得2026年底大選、回應人民期待的共同目標從未改變。她始終珍惜並重視與民眾黨建立的合作關係，也感謝民眾黨對竹北特殊情況的理解與包容。

鄭麗文表示，希望雙方都能珍惜一路累積的互信基礎，以更大的格局面對未來挑戰，國民黨會持續保持溝通、深化合作，一起為台灣的未來努力打拚，不辜負人民對在野改革力量的期待。