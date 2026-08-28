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竹北藍白合破局 黃國昌：非常遺憾、支持邱臣遠選到底

中央社／ 台北28日電

九合一大選登記在即，台灣民眾黨主席黃國昌今天表示，26日晚間他與國民黨主席鄭麗文討論竹北市長選舉，鄭麗文說無法處理，他對此非常遺憾，「民眾黨將支持邱臣遠堅定參選到底」。

2026九合一選舉

昨天是地方公職人員九合一大選領表首日，國民黨竹北市長參選人、新竹縣議員吳旭智率先領表，引發外界對藍白合的討論。

黃國昌上午偕同民眾黨徵召的竹北市長參選人邱臣遠 ，召開記者會。黃國昌表示，從去年開始，民眾黨本於聯合治理的理念，跟國民黨合作共同提出2026地方選舉政見、形成政黨協議及各選區合作，「一路走來，我可以問心無愧地說，跟國民黨所有的協議，民眾黨說到做到」。

黃國昌說，大新竹選舉雖然沒有簽下白紙黑字協議，但當初民眾黨之所以在新竹縣沒有提出人選，就是一直跟國民黨存在共識，新竹縣長會支持國民黨參選人徐欣瑩，竹北市長由民眾黨徵召的候選人出戰，以在整體布局上，提高勝選機會。

黃國昌說，新竹縣是柯文哲的故鄉，也是2024大選開票最亮眼的地方，若非有共識，「民眾黨怎麼可能沒有提人出來參與民調」，遺憾的是，國民黨內部似乎沒辦法切實履行協議與承諾。26日晚上他與鄭麗文見面，鄭麗文明確表態沒辦法處理竹北市長，「聽到這樣的話，我老實說非常遺憾」。

黃國昌說，兩個政黨彼此間的合作，不能建立在一個政黨無法履行承諾，另外一個政黨卻百分之百做到承諾的事情，把政治成本轉嫁給合作夥伴。民眾黨不會因為國民黨內部矛盾而改變，會全黨團結一致，支持邱臣遠完成登記，堅定參選到底。

至於這是否將影響與國民黨在其他縣市的合作，黃國昌短暫沉默後說，民眾黨在其他選區跟國民黨合作都沒有碰到任何問題，不會因此改變民眾黨對2026年選舉做出的承諾，包括在其他縣市、對其他參選人做的承諾，不會有任何改變。

黃國昌 邱臣遠 藍白合 2026九合一選舉

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