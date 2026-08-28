年代民調蘇巧慧領先 李四川競辦：內參民調李領先

年代民調顯示，民進黨新北市長參選人蘇巧慧領先對手李四川。蘇巧慧競辦表示，與各家民調趨勢一致。李四川競辦說，競辦內參民調為李四川穩定領先。

年代民調中心今天公布最新民調，指新北市長選戰中，蘇巧慧以37.8%支持度領先國民黨新北市長參選人李四川的32.2%，雙方差距5.6個百分點，引發關注。

蘇巧慧競選辦公室發言人吳思萱表示，各民調都會參考，這項民調除了與他們掌握的各家民調趨勢一致，蘇巧慧現在所到之處都非常受歡迎，有愈來愈多市民、各行各業朋友主動出來支持。

吳思萱說，蘇巧慧會繼續秉持正面陽光的選舉，帶領未來的新北市邁向進步幸福新時代。

李四川競選辦公室發言人郭音蘭回應，民調會作為參考，近期有多間民調顯示李四川民調領先，競辦最新內參民調也呈現李四川穩定領先趨勢，但今天年代民調公布的樣本中，政黨傾向為民進黨30.4％、國民黨17.9％、民眾黨7％，與新北真實選舉結構呈現巨大落差。

郭音蘭強調，無論民調數字高低，李四川都會穩紮穩打、深入新北市29區，將基層心聲落實為具體政見，例如近期陸續提出的「軌道建設123」、「都更5夠力」、「四大勞工政策」等內容。未來他會繼續傾聽地方需求，接棒市長侯友宜推動各大建設持續前進。