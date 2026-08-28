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竹北藍白合破局 吳旭智：以公開、公平促藍白合 才能贏得勝選
2026年地方選舉竹北市長藍白合破局，民眾黨主席黃國昌今偕同竹北市長參選人邱臣遠舉行記者會。黃國昌表示，很遺憾國民黨無法遵守承諾，民眾黨仍會持續走自己的路，信守對選民的承諾。
2026九合一選舉
對此，國民黨竹北市長參選人吳旭智表示，支持以公開、透明、公平的方式促成藍白合，公開透明才能贏得勝選，不放棄任何團結的可能。
針對今早的藍白合記者會，吳旭智回應，尊重兩黨主席之間的溝通，也相信黨中央會妥善處理。就他個人而言，他是依照國民黨公開初選程序產生的參選人，也一直尊重藍白整合。
吳旭智說，自始至終支持以公開、透明、公平的方式促成藍白合，公開透明才能贏得勝選，不放棄任何團結的可能。
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