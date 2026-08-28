到底選不選？ 柯呈枋亮出彰化縣長登記表 稱未來的路要再想一想

地方公職人員選舉正受理領表及登記，國民黨徵召的彰化縣長參選人魏平政訂9月3日辦理登記，不過，爭取提名失利的彰化縣前副縣長柯呈枋今天在臉書表示，有鄉親拿一份縣長參選登記表給他，「這份期待，我會放在心裡。至於接下來的路，讓我再好好想一想，有些事情，不能急著決定」。

地方公職人員選舉訂8月31日至9月4日受理候選人登記，民進黨參選人陳素月循以往傳統，9月2日將由其他公職參選人陪同登記，預期陣容將十分盛大，國民黨參選人魏平政則預定9月3日前往選委會登記，但未有其他參選人陪同，無黨籍參選人邱建富已在昨天領表，也預定9月3日由支持者陪同登記。

國民黨下屆縣長選舉，一開始都曾擔任前副縣長的現任彰化縣工策會總幹事洪榮章、現任縣府參議柯呈枋，以及立委謝衣鳯爭取提名，期待依初選程序辦理，後來縣長王惠美力挺新北市副市長劉和然參選，加上謝衣鳯父母反對她參選，為了突破僵局，國民黨最後在今年5月13日拍板提名考紀會前主委魏平政參選，卻造成3名有意爭取者的不平，王惠美更不願輔選，魏平政陷入整合危機，選情低迷。

當時爭取提名失利的柯呈枋，今天在臉書中發文，提到他的太太一大早打電話給他，說有鄉親拿了一份縣長參選登記表到家裡，他說：「這一刻，心裡其實很難平靜」，在這段期間，陸續有許多朋友、地方夥伴跟我說：「彰化需要你」、「如果你願意，大家願意陪你走。」

他說，這些話他其實都有聽到，只是原本以為就放在心裡最深處，沒想到，今天真的有人把這份表格拿到家裡，一張紙，其實沒有多大的重量，但拿在手上，感受到的，卻是一份很深、很重的期待。

柯呈枋說，一路走來，他也很清楚，很多事情和規則，已經不是自己能夠決定的安排，但我始終相信，制度有制度的程序，民意也有民意的聲音，所以今天看到這張表，我想的並不是「我要不要選」這麼簡單。

柯呈枋最後提到「這份期待，我會放在心裡。至於接下來的路，讓我再好好想一想。有些事情，不能急著決定」。

由於正值縣長領表及登記的階段，柯呈枋發此文章引來臆測，不少人勸進他，也有人則要他請以大局為重，團結一致，也有人要他參選立委，也有人留言「所以到底要不要選？不要一直搞曖昧」，但柯呈枋一直未接記者電話，依然未給明確答案。