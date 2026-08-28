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影／台灣頭催票蔡英文將任他競總主委？童子瑋：她有非常高人氣
總統蔡英文卸任後仍是綠營高人氣「吸票機」，外傳她將擔任基隆市長參選人童子瑋競選總部主委，童子瑋今天回應說，她有非常高的人氣，希望有機會請她擔任主委。
2026九合一選舉
蔡英文前總統已確定將擔任新北市長參選人蘇巧慧競選總部主委，據了解，蔡英文也要當童子瑋總部主委，將擇日宣布。
童子瑋今天出席共享運具政見記者會受訪時說，過去這段時間，他曾兩次邀請前總統蔡英文到基隆爬山，體驗基隆的山海美景，及她和前市長林右昌任內共同推動的建設和政策，吸引很多民眾關注，第一次去爬西岸看軍港西遷的成果時，蔡前總統說他年紀輕輕爬山會喘在「脆」的貼文，就高達500萬人次瀏覽，她有非常高的人氣。
童子瑋表示，希望有機會邀請蔡英文當他的競選總部主任委員，但還要再討論看看，尚未正式確定。過去蔡總統和林右昌市任內，讓西岸亮起來，未來他按照施政經驗和配套，會繼續推動相關政策讓西岸更加亮起來。
針對北北基市長參選人沈伯洋、蘇巧慧和他有沒有機會合體？童子瑋表示，他們都非常優秀，一定有機會合體同台。
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