竹北藍白合破局 黃國昌批毀諾 鄭麗文：珍惜合作初衷

竹北市長選舉藍白合破局，民眾黨主席黃國昌批國民黨無法遵守承諾。對此，國民黨主席鄭麗文表示，她理解黃國昌的心情，也感謝民眾黨一路以來展現合作誠意。

黃國昌今偕同竹北市長參選人邱臣遠舉行記者會，宣布邱臣遠將參選到底。黃國昌表示，兩黨過去有長期共識，「新竹縣長支持國民黨參選人徐欣瑩，竹北市長則由民眾黨徵召」，很遺憾國民黨無法遵守承諾，民眾黨仍會持續走自己的路，信守對選民的承諾。

鄭麗文表示，自己與黃國昌一直保持良好且坦誠的溝通，雙方始終開誠布公交換意見，即使對地方選區的情勢與選舉布局有不同判斷，但雙方一起為台灣人民爭取更好未來的心沒變。

鄭麗文指出，竹北選情具有高度特殊性，地方經營、民意結構及整體布局，都有必須審慎考量的因素，因此在人選安排上，雙方確實存在不同評估，但這並不改變彼此共同努力、追求合作的初衷。

鄭麗文強調，國民黨與民眾黨攜手贏得2026年底大選、回應人民期待的共同目標從未改變。她始終珍惜並重視與民眾黨建立的合作關係，也感謝民眾黨對竹北特殊情況的理解與包容。

鄭麗文表示，希望雙方都能珍惜一路累積的互信基礎，以更大的格局面對未來挑戰，「我們會持續保持溝通、深化合作」，一起為台灣的未來努力打拚，不辜負人民對在野改革力量的期待。