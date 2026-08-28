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台東縣長選戰多一咖！李吳穎智領表喊話「參選到底」

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣長選戰再多一咖，無黨籍參選人李吳穎智今天前往縣府領取登記書表，宣示這次一定完成登記、參選到底。記者尤聰光／攝影
台東縣長選戰再多一咖，無黨籍參選人李吳穎智今天前往縣府領取登記書表，宣示這次一定完成登記、參選到底。記者尤聰光／攝影

115年地方公職人員選舉今天正式進入參選人領表階段，台東縣長選戰除了國民黨吳秀華、民進黨陳瑩兩強競逐外，再添一名無黨籍參選人李吳穎智。李吳穎智今天前往縣府領取縣長選舉登記相關書表，強調這次不再只是「表態參選」，一定會完成登記、參選到底，讓台東選民多一個選擇。

2026九合一選舉

李吳穎智表示，台東長期以來的縣長選舉，始終圍繞政黨、家族及地方派系，選舉資源也多集中在少數政治勢力手中，反而難以真正照顧全縣民眾。他這次決定以無黨身分參選，就是希望讓選民跳脫過去的選舉框架，不再只有藍綠或既有政治勢力的選擇。

他說，目前主要透過網路及社群平台與民眾接觸，陸續提出自己的政見及對台東未來發展的想法；完成正式登記後，將走出網路，深入台東各地，從大街小巷、路口開始，直接與選民面對面，爭取認同。

李吳穎智過去曾多次表態有意參選縣議員、縣長及立法委員，但過去因不同原因，最後都未完成正式登記。此次再度現身縣府領表，也因此受到關注。

對於外界可能質疑這次是否又只是「擬參選」，李吳穎智則強調，這一次態度非常明確，既然已經領表，就會完成後續登記程序，「不會再是擬參選人，一定完成登記、參選到底」。

李吳穎智表示，自己具有外省、客家、閩南及阿美族多元血統，加上過去工作經歷相當多元，因此對不同族群及基層民眾的需求都有一定了解。他認為，台東不應只被單一政治思維框住，而應該讓更多不同背景、不同理念的人有機會參與公共事務。

談到目前選戰布局，李吳穎智坦言，現階段自己的支持基礎主要仍以原住民族部落為主，接下來將積極爭取中間選民及年輕族群，希望逐步擴大支持面。

至於競選團隊部分，他表示，目前已經開始籌組，接下來也會先拜訪地方政治前輩及過去認識的地方人士，透過請益了解各界對台東未來發展的想法，再逐步確立完整的競選布局。

隨著李吳穎智領表並公開宣示參選到底，台東縣長選戰正式從原本受到矚目的藍綠競逐，增添無黨籍第三勢力變數。至於他能否突破既有政黨與地方勢力結構，成功吸引中間及年輕選票，將成為後續選戰觀察重點。

台東縣長 台東 無黨籍 2026九合一選舉 台東縣選舉

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