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不滿初選遭派系操弄...林鈺梅宣布退出民進黨 無黨投入中5選區參選

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
日前在民進黨內初選失利的林鈺梅，今日在個人社群平台「Threads」發布聲明與退黨申請書，正式宣布退出民進黨，並將以無黨籍身分參戰到底。圖／翻攝自林鈺梅Threads
日前在民進黨內初選失利的林鈺梅，今日在個人社群平台「Threads」發布聲明與退黨申請書，正式宣布退出民進黨，並將以無黨籍身分參戰到底。圖／翻攝自林鈺梅Threads

台中市第5選區（潭子、大雅、神岡）市議員選舉再掀波瀾！日前在民進黨初選失利的林鈺梅，今日在個人社群平台「Threads」發布聲明與退黨申請書，正式宣布退出民進黨，並將以無黨籍身分參戰到底；林鈺梅在聲明中痛批，黨內初選遭無派系以外的「黨內之蠹」與派系力量操弄，讓原本公平競爭的制度變樣；市黨部則回應尚未收到正式文件，將依規辦理。

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林鈺梅為前台中縣議員許水彬的媳婦，土生土長大雅人，擁有中興大學應用經濟碩士學位及科技業高階業務經歷。她說，身為無派系黨員，一路守承諾走完黨內程序，卻目睹初選遭到派系協同前民眾黨員跳樁硬蹭，令人心寒。林鈺梅痛心初選「變了樣」，強調「離開的是黨籍，不是信念。」

「政黨可以離開，價值不必捨棄。」林鈺梅表示，選在距離民進黨創黨40周年剛好剩一個月的今日宣布退黨，是為了捍衛「挑戰權力、不向不公低頭」的最初精神。她強調自己出身大雅、又是神岡媳婦，勤跑宮廟與社區的腳步不會停歇，將以無黨籍身分繼續為地方服務。

民進黨原本規劃提名3席，如今林鈺梅毅然脫黨參選，憑藉其公公許水彬在地方的政治積澱，以及自身高調掛看板、扎實跑行程的衝勁，勢必打破原本藍綠劃分的選戰版圖，為中市第5選區的席次爭奪戰增添極大變數。據知民進黨台中市黨部對於林鈺梅震撼退黨，表示目前尚未正式收到其退黨申請文件，待收到後會依黨內規定辦理。

台中市第5選區應選6席，本屆現任5位議員皆實力雄厚；國民黨賴朝國基層扎實、吳呈賢深耕地方陳情服務；無黨籍徐瑄灃兼具泛藍與淺綠吸引力；民進黨則有資深老將蕭隆澤，以及現任黨團總召、論述力強的周永鴻。

日前在民進黨內初選失利的林鈺梅，今日在個人社群平台「Threads」發布聲明與退黨申請書，正式宣布退出民進黨，並將以無黨籍身分參戰到底。圖／翻攝自林鈺梅臉書
日前在民進黨內初選失利的林鈺梅，今日在個人社群平台「Threads」發布聲明與退黨申請書，正式宣布退出民進黨，並將以無黨籍身分參戰到底。圖／翻攝自林鈺梅臉書

初選 民進黨 無黨籍 2026九合一選舉 台中市選舉

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