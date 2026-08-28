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藍白合竹北破局 白營仍對台中有信心：盧秀燕不是鄭麗文
藍白合在竹北市長的選舉破局，國民黨竹北市長參選人吳旭智與民眾黨參選人邱臣遠將迎來對決，不少白營基層擔心，大新竹藍白合破局會影響其他縣市。民眾黨政策會執行長兼發言人吳皇昇表示，台中不是竹北，台中市長盧秀燕也不是國民黨主席鄭麗文。
2026九合一選舉
吳旭智昨天領表，邱臣遠稍晚證實藍白合在竹北破局，點名鄭麗文並未落實對民眾黨的承諾，要擔負政治責任。民眾黨主席黃國昌今天表示，藍白過去有長期共識，新竹縣長共同支持國民黨參選人徐欣瑩、竹北市長就由民眾黨徵召，遺憾國民黨無法遵守承諾。
吳皇昇指出，藍白在大新竹的協議破局後，很多朋友詢問，這會不會影響其他縣市的合作默契，尤其是藍白合重點區域台中市？他認為，誠信很重要，盧秀燕不是鄭麗文，國民黨台中市長參選人江啟臣也不是徐欣瑩，台中的情況也不會是竹北的情況。
吳皇昇強調，民眾黨創黨主席柯文哲就是柯文哲，黃國昌也是黃國昌，台灣民眾黨會繼續秉持初衷，想辦法給人民更好的生活，說到做到，把事做好。
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