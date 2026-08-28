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竹北藍白合破局 綠營曾聖凱：市民沒特別關心「藍白合不合」

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
對此於藍白合議題，民進黨竹北市長參選人曾聖凱表示，自己在竹北生活20多年，對市民而言，大家對政黨傾向雖然會關心，但真正關心的其實一直都是「誰能夠為這個城市帶來更好的發展願景」。記者郭政芬／攝影
對此於藍白合議題，民進黨竹北市長參選人曾聖凱表示，自己在竹北生活20多年，對市民而言，大家對政黨傾向雖然會關心，但真正關心的其實一直都是「誰能夠為這個城市帶來更好的發展願景」。記者郭政芬／攝影

2026年地方選舉竹北市長藍白合破局，民眾黨主席黃國昌今偕同竹北市長參選人邱臣遠舉行記者會指藍白合破局，邱臣遠將領表、完成登記，堅定參選到底。對此於藍白合議題，民進黨竹北市長參選人曾聖凱今天受訪回應，自己在竹北生活20多年，對竹北市民而言，大家對政黨傾向雖然會關心，但真正關心的其實一直都是「誰能夠為這個城市帶來更好的發展願景」。因此，對於外界關注的「藍白合不合」議題，他認為市民其實沒有特別關心。

2026九合一選舉

曾聖凱表示，市民真正關心的是，如何把市長鄭朝方過去好的政績、好的政策持續延續下去。因此，他的團隊目前非常專注自己的事情，每一天也都持續做好市政工作的監督。他說，在參選過程中，團隊也積極走訪竹北市31個里，讓市民認識團隊，也讓大家看見團隊即將提出的新一階段城市發展願景。

曾聖凱說，面對政黨傾向不同，或政黨之間的紛爭，團隊並不特別擔心，也不會因此分散注意力，而是專注把自己的事情做好，持續提出好的政見與願景，爭取竹北市民的認同與支持。

藍白合 曾聖凱 竹北 2026九合一選舉

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