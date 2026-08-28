曾聖凱領表參選竹北市長 先辭陽明交大副主任拚選舉

竹北市長參選人曾聖凱今日上午前往竹北市公所，領取竹北市長選舉相關書表，正式展開後續參選程序。在領表之前，曾聖凱已主動提出請辭陽明交大跨領域設計科學研究中心副主任職務，以實際行動清楚區隔校內行政職務與選舉工作，展現投入竹北市長選舉、承擔下一階段城市治理責任的決心。

曾聖凱表示，主動請辭副主任行政職務，不僅是他對行政中立的自我要求，更是對自己下一階段的期許。「我希望把在學術現場累積的專業，真正應用在實際的都市治理中。設計不是包裝，而是看見人的需要、釐清問題、整合不同專業與資源，再把事情一步一步完成。」

曾聖凱指出，過去在土木、建築、設計、教育及跨領域合作上的經驗，讓他更加確信，快速成長的竹北需要的不只是單一工程或零散政策，而是一套能夠整合交通、教育、照顧、公共空間與城市發展的治理方法。這次行政職務的轉換，是角色的改變，也是責任的擴大；未來將以更高標準要求自己，讓每一項政策都有方法、有期程，也有可以接受市民檢驗的成果。

今日領表行程也展現團隊團結氣氛。黨籍候選人全員到齊，並有在地民意代表共同陪同，包括新竹縣議員參選人范格菱、邵啟月，竹北市民代表陳禹同、曾玉菱，以及竹北市民代表參選人楊士學、林祖誼、謝育豪。眾人陪同曾聖凱完成領表，以行動展現團隊彼此支持、共同承擔的決心。

曾聖凱表示，這是一支年輕、有行動力，也願意用新方法面對城市問題的團隊。「年輕的團隊，會帶來年輕的創意。年底的選舉，我們期望一棒接一棒，讓縣長、市長、議員、代表一起揮出全壘打，讓竹北的美好得以延續，這就是竹北人的共識。」

曾聖凱說，所謂「竹北共識」，不是要求每個人的背景與想法完全相同，而是所有真心希望竹北更好的人，都願意一起承擔。從縣政、市政到地方民意機關，需要一支能夠彼此協力、互相補位的團隊，才能把政策落實到市民每天的生活，也讓地方的需求被完整傳達、持續推進。

獲鄭朝方市長推薦為接班人後，曾聖凱以「竹北共識，聖凱延續」作為參選方向。他表示，接班不是接下一個位置，而是接下對這座城市的責任；延續也不是複製，而是讓已經做對的事情繼續、正在推動的重要工作完成，並以新的創意與方法回應竹北下一階段的需求。