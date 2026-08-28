林月琴：運動館簽不平等條約 苗栗市余文忠圖利特定業者

民進黨苗栗市長參選人、立委林月琴今天表示，苗栗市標案疑雲說不清，該案涉及招標與執行規格不一，恐有變相圖利私人業者、侵害市民權益之嫌，要求苗栗市長余文忠應向市民說清楚。

民進黨發言人吳崢指出，引起爭議的「苗栗市全民運動館」前身為市公所公有停車場，是由中央與地方通力合作活化土地興建，總興建經費全數由公家資源挹注，包括中央前瞻基礎建設補助1億元、苗栗縣政府補助2000萬元以及苗栗市公所注資5200萬元。

吳崢說，但這座耗費公帑建設的公有場館，市民要使用卻必須與業者綁定長約，無法比照例如六都單次50元入場的隨到隨用，甚至在市公所與與業者9年的營運合約中，僅規範2年的里鄰義務回饋，剩餘7年在地權益形同被變相剝奪。吳崢質疑，這座以全體市民為出發點的運動場館委外給業者經營，但市公所卻在合約中未替市民爭取有利條件，反而讓原本屬於全民的公共資源集中於私人業者手中。

林月琴表示，苗栗市全民運動館在特定業者獲選優勝廠商後，將原招標範圍內的羽球館改由市公所自行經營，使業者履約面積減少近38%，每年固定權利金也從300萬元降至260萬元；契約甚至約定市公所每年再編列100萬元購買運動券，9年高達900萬元。林月琴質疑，其他廠商都是按照原本條件競爭，為什麼業者得標後卻能改變履約條件？余文忠是苗栗市長，不是特定業者營運長。

林月琴指出，余文忠擔任市長兩年多來，苗栗市多項標案屢遭質疑由與余文忠關係密切的「余友友」取得。如今全民運動館又爆出爭議。她將把相關資料送交調查局調查，釐清是否涉及將公帑私人化等問題，且政府投入大筆公帑興建場館，目的應該是回應市民需求、讓市民享有公共建設福利，而不是讓公共資源一再流向特定業者，讓人質疑花錢是否只是在照顧市長的輔選好友？

林月琴批評，余文忠不要再用「一切合法、公開透明」來迴避問題，應完整公開招標、評選、議價及相關簽核文件，說清楚羽球館為何退出履約範圍、其他廠商是否獲得相同機會，以及每年100萬元運動券究竟由誰提出、同意及核定。林月琴批評，余文忠面對質疑避重就輕、問A答B，態度跟蔣萬安如出一轍，苗栗市民不需要蔣萬安的兄弟，更不需要一位只會叫市民相信，卻拿不出資料、說不清楚問題的市長。