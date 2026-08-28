快訊

女棒世界盃／星宇航空破例准假！ 空姐張甄芸先發2局無失分助中華隊晉級

台男星讓座暖舉日網炸鍋！被封「高個子台灣帥哥」 200萬人朝聖

他婚戒不見祭10萬懸賞！台中人深夜衝了 翻草叢、鑽水溝仍遍尋不著

聽新聞
0:00 / 0:00

林月琴：運動館簽不平等條約 苗栗市余文忠圖利特定業者

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨苗栗市長參選人、立委林月琴今天表示，苗栗市標案疑雲說不清，該案涉及招標與執行規格不一，恐有變相圖利私人業者、侵害市民權益之嫌，要求苗栗市長余文忠應向市民說清楚。圖／民進黨提供
民進黨苗栗市長參選人、立委林月琴今天表示，苗栗市標案疑雲說不清，該案涉及招標與執行規格不一，恐有變相圖利私人業者、侵害市民權益之嫌，要求苗栗市長余文忠應向市民說清楚。圖／民進黨提供

民進黨苗栗市長參選人、立委林月琴今天表示，苗栗市標案疑雲說不清，該案涉及招標與執行規格不一，恐有變相圖利私人業者、侵害市民權益之嫌，要求苗栗市長余文忠應向市民說清楚。

2026九合一選舉

民進黨發言人吳崢指出，引起爭議的「苗栗市全民運動館」前身為市公所公有停車場，是由中央與地方通力合作活化土地興建，總興建經費全數由公家資源挹注，包括中央前瞻基礎建設補助1億元、苗栗縣政府補助2000萬元以及苗栗市公所注資5200萬元。

吳崢說，但這座耗費公帑建設的公有場館，市民要使用卻必須與業者綁定長約，無法比照例如六都單次50元入場的隨到隨用，甚至在市公所與與業者9年的營運合約中，僅規範2年的里鄰義務回饋，剩餘7年在地權益形同被變相剝奪。吳崢質疑，這座以全體市民為出發點的運動場館委外給業者經營，但市公所卻在合約中未替市民爭取有利條件，反而讓原本屬於全民的公共資源集中於私人業者手中。

林月琴表示，苗栗市全民運動館在特定業者獲選優勝廠商後，將原招標範圍內的羽球館改由市公所自行經營，使業者履約面積減少近38%，每年固定權利金也從300萬元降至260萬元；契約甚至約定市公所每年再編列100萬元購買運動券，9年高達900萬元。林月琴質疑，其他廠商都是按照原本條件競爭，為什麼業者得標後卻能改變履約條件？余文忠是苗栗市長，不是特定業者營運長。

林月琴指出，余文忠擔任市長兩年多來，苗栗市多項標案屢遭質疑由與余文忠關係密切的「余友友」取得。如今全民運動館又爆出爭議。她將把相關資料送交調查局調查，釐清是否涉及將公帑私人化等問題，且政府投入大筆公帑興建場館，目的應該是回應市民需求、讓市民享有公共建設福利，而不是讓公共資源一再流向特定業者，讓人質疑花錢是否只是在照顧市長的輔選好友？

林月琴批評，余文忠不要再用「一切合法、公開透明」來迴避問題，應完整公開招標、評選、議價及相關簽核文件，說清楚羽球館為何退出履約範圍、其他廠商是否獲得相同機會，以及每年100萬元運動券究竟由誰提出、同意及核定。林月琴批評，余文忠面對質疑避重就輕、問A答B，態度跟蔣萬安如出一轍，苗栗市民不需要蔣萬安的兄弟，更不需要一位只會叫市民相信，卻拿不出資料、說不清楚問題的市長。

林月琴 苗栗 苗栗市 2026九合一選舉

延伸閱讀

影／批苗栗公立運動館私人化經營 民進黨：送調查局徹查

民進黨：與時間賽跑 最快速度讓無人載具戰力成型

民進黨政府社宅政策挨批 呂家愷點名蘇巧慧說明

北市「柵欄式」吸菸區遭譏「監獄風」全拆! 蔣萬安說話了

相關新聞

藍白地方選舉協議鄉鎮市合作各自表述 竹北整合破局留伏筆

2026九合一大選藍白在竹北市整合觸礁。回顧藍白在今年3月18日各自公布「2026年聯合治理暨地方選舉合作協議」時，國民黨針對鄉鎮市長藍白整合，特別強調會基於最大勝選考量邀集兩黨協調；但民眾黨當時對外卻未提及鄉鎮市整合，也讓今日竹北藍白整合破局，留下伏筆。

竹北藍白合破局 黃國昌：兩黨有長期共識 遺憾國民黨無法信守承諾

2026年地方選舉竹北市長藍白合破局，民眾黨主席黃國昌今偕同竹北市長參選人邱臣遠舉行記者會。黃國昌表示，兩黨過去有長期共識，「新竹縣長支持國民黨參選人徐欣瑩，竹北市長則由民眾黨徵召」，很遺憾國民黨無法遵守承諾，民眾黨仍會持續走自己的路，信守對選民的承諾。

竹北藍白合破局 黃國昌指國民黨失信、徐欣瑩辦公室喊問心無愧

2026年地方選舉竹北市長藍白合破局，民眾黨主席黃國昌今偕同竹北市長參選人邱臣遠舉行記者會。黃國昌表示，兩黨過去有長期共識，「新竹縣長支持國民黨參選人徐欣瑩，竹北市長則由民眾黨徵召」，很遺憾國民黨無法遵守承諾，民眾黨仍會持續走自己的路，信守對選民的承諾。對此，徐欣瑩辦公室發言人徐維遠表示，在國、民兩黨共識下支持藍白共推人選是徐欣瑩信守的承諾，至今沒有一絲動搖，徐欣瑩問心無愧， 更會持續努力。

年代民調蘇巧慧勝5.6個百分點 李四川競辦：無論高低均穩紮穩打

選戰倒數92天，年代民調中心今公布最新民調，民進黨新北市長參選人蘇巧慧以37.8%領先國民黨參選人李四川的32.2%，雙方差距5.6個百分點，在看好度部份，蘇與李都是32.8%，但有44.9%民眾同意新北「換黨做做看」。李四川競選辦公室今回應表示，近期多間民調顯示李四川穩定領先。

竹北藍白合破局 綠營曾聖凱：市民沒特別關心「藍白合不合」

2026年地方選舉竹北市長藍白合破局，民眾黨主席黃國昌今偕同竹北市長參選人邱臣遠舉行記者會指藍白合破局，邱臣遠將領表、完成登記，堅定參選到底。對此於藍白合議題，民進黨竹北市長參選人曾聖凱今天受訪回應，自己在竹北生活20多年，對竹北市民而言，大家對政黨傾向雖然會關心，但真正關心的其實一直都是「誰能夠為這個城市帶來更好的發展願景」。因此，對於外界關注的「藍白合不合」議題，他認為市民其實沒有特別關心。

曾聖凱領表參選竹北市長 先辭陽明交大副主任拚選舉

竹北市長參選人曾聖凱今日上午前往竹北市公所，領取竹北市長選舉相關書表，正式展開後續參選程序。在領表之前，曾聖凱已主動提出請辭陽明交大跨領域設計科學研究中心副主任職務，以實際行動清楚區隔校內行政職務與選舉工作，展現投入竹北市長選舉、承擔下一階段城市治理責任的決心。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。