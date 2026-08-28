藍白地方選舉協議鄉鎮市合作各自表述 竹北整合破局留伏筆

2026九合一大選藍白在竹北市整合觸礁。回顧藍白在今年3月18日各自公布「2026年聯合治理暨地方選舉合作協議」時，國民黨針對鄉鎮市長藍白整合，特別強調會基於最大勝選考量邀集兩黨協調；但民眾黨當時對外卻未提及鄉鎮市整合，也讓今日竹北藍白整合破局，留下伏筆。

民眾黨今宣布竹北市長參選人邱臣遠將參選到底，國民黨竹北市長參選人吳旭智完成領表，藍白合在竹北爭合確定破局。

根據國民黨3月18日公布藍白合作協議內容，雙方同意以政策為核心，於選舉合作啟動前，共同提出「2026 地方治理共同願景」，作為合作基礎。

依照當時國民黨對外公開的雙方協議內容，除了披露在縣市長提名合作機制，更表示雙方同意鄉鎮市長及縣市議員依各自政黨機制於各縣市自行提名或徵召候選人。如個別選區有整合需求，由「兩黨協商工作小組」基於最大勝選的考量邀集兩黨相關縣市黨部負責人協調。

對比民眾黨同日臉書公布內容，僅由民眾黨秘書長周榆修指出協議的五大項內容，主要分為：一、共同政策願景，二、縣市長提名合作機制，三、 縣市長提名整合之執行方式與評估指標，四、聯合輔選機制，五、選後合作治理。但民眾黨對外公布的內容，通篇並未提及這段鄉鎮市長整合問題。

據了解，在3月藍白公布「2026年聯合治理暨地方選舉合作協議」後，國民黨還樂觀預期，包含鄉鎮市長選舉在內，藍白整合都可比照新北市、宜蘭縣、嘉義市模式，但現在民眾黨堅持雙方對「新竹縣長支持國民黨參選人徐欣瑩，竹北市長則由民眾黨徵召」有承諾，導致藍白合作出現裂痕。