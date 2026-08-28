年代民調領先李四川5.6個百分點 蘇巧慧競辦：各家民調趨勢一致

年代民調中心今天公布最新民調，民進黨新北市長參選人蘇巧慧以37.8%領先國民黨參選人李四川的32.2%，雙方差距5.6個百分點，在看好度部份，2人都是32.8%，但有44.9%民眾同意新北「換黨做做看」。蘇巧慧競選辦公室認為這與各家民調的趨勢一致。

蘇巧慧競選辦公室發言人吳思萱表示，各家民調當然都會參考，年代今天公布的資料與競辦掌握的各家民調趨勢一致，蘇巧慧現在所到之處都非常受歡迎，更有愈來愈多的市民、各行各業的朋友主動出來支持蘇巧慧。

吳思萱說，蘇巧慧會繼續秉持正面陽光的選舉，帶領未來的新北市，邁向進步的幸福新時代。