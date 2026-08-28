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鄭朝方提公廁體檢升級 將全面盤點13鄉鎮市老舊設施

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
針對老舊、髒亂或不符需求設施進行新建、整建，打造安全、乾淨、明亮、友善的公共空間。圖／鄭朝方競選團隊提供
針對老舊、髒亂或不符需求設施進行新建、整建，打造安全、乾淨、明亮、友善的公共空間。圖／鄭朝方競選團隊提供

民進黨籍新竹縣長參選人鄭朝方今提出「公共空間品質升級」政見，未來將全面盤點新竹縣13鄉鎮市公園、市場、圖書館、運動場館、觀光景點及交通節點等公共場域廁所，針對老舊、髒亂或不符需求設施進行新建、整建，打造安全、乾淨、明亮、友善的公共空間。

2026九合一選舉

鄭朝方表示，治理品質反映在民眾每天接觸的生活細節，公廁看似是小建設，卻是重要公共服務。他強調，政策不是選舉到了才開始，而是從竹北治理實績出發，竹北已完成仁義市場、新社市場、新崙公園、竹仁公園及繩索公園公廁翻新，縣福、福興及水圳公園也陸續整建，全面改善照明、通風、安全、隱私及動線。

鄭朝方表示，改善公廁不只是汰換老舊設備，更要從使用者需求出發，思考不同年齡、不同族群在公共場域中的使用需求，完善兒童、親子及無障礙設施，並強化採光、通風、防滑、隱私與夜間照明，提升使用安全與便利性。

他指出，竹東客家戲曲公園、竹東市場生活圈，以及內灣、湖口老街等人潮密集場域，公廁品質不僅影響縣民生活，也攸關遊客對新竹縣的第一印象。未來將優先盤點使用頻率高、設施老舊及民眾反映較多的場域，逐步改善。

「竹北做得到，新竹縣也可以」，鄭朝方強調，未來將把竹北經驗推廣至13鄉鎮市，以乾淨、明亮、安全、友善、永續及好維護為原則，從一間廁所、一座公園、一處市場做起，讓公共建設不只蓋新的，也把舊的變好。

民進黨籍新竹縣長參選人鄭朝方今提出「公共空間品質升級」政見，未來將全面盤點新竹縣13鄉鎮市公園、市場、圖書館、運動場館、觀光景點及交通節點等公共場域廁所。圖／鄭朝方競選團隊提供
民進黨籍新竹縣長參選人鄭朝方今提出「公共空間品質升級」政見，未來將全面盤點新竹縣13鄉鎮市公園、市場、圖書館、運動場館、觀光景點及交通節點等公共場域廁所。圖／鄭朝方競選團隊提供

鄭朝方 公廁 竹北 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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