竹北藍白合破局 黃國昌指國民黨失信、徐欣瑩辦公室喊問心無愧

2026年地方選舉竹北市長藍白合破局，民眾黨主席黃國昌今偕同竹北市長參選人邱臣遠舉行記者會。黃國昌表示，兩黨過去有長期共識，「新竹縣長支持國民黨參選人徐欣瑩，竹北市長則由民眾黨徵召」，很遺憾國民黨無法遵守承諾，民眾黨仍會持續走自己的路，信守對選民的承諾。對此，徐欣瑩辦公室發言人徐維遠表示，在國、民兩黨共識下支持藍白共推人選是徐欣瑩信守的承諾，至今沒有一絲動搖，徐欣瑩問心無愧， 更會持續努力。

針對民眾黨今日記者會，徐欣瑩辦公室發言人回應說，在國、民兩黨共識下支持藍白共推人選是徐欣瑩信守的承諾，至今沒有一絲動搖，徐欣瑩問心無愧， 更會持續努力。藍、白兩黨彼此更不是敵人，共同的對手是民進黨，守住2026才有2028，相忍顧大局，共同下架民進黨是一致的目標。

徐維遠說，藍白合是國、民兩黨今年地方選舉的主旋律，團結守護新竹縣的決心更沒有改變。會在共同的理念及願景基礎上，持續爭取鄉親的認同與支持。